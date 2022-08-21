fb ig video ETtoday search mobile

星・變美／47歲佘詩曼凍齡美肌比少女還好！4保養秘訣養出發光肌

>

▲▼星變美佘詩曼 。（圖／翻攝小紅書、微博）

▲佘詩曼肌膚狀態超凍齡，細緻澎潤到會發光。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝佘詩曼小紅書、微博

前幾年因演出清宮劇《延禧攻略》而再度爆紅的香港女星佘詩曼，出道多年狀態依舊維持得很好，常在社群上大方展露素顏，細緻澎潤的好肌膚，讓人看不出她今年已47歲。近日她也大方公開自己多年來的4個肌膚保養秘訣，粉絲大呼「保養的真好」、「吹彈可破」、「希望以後多分享護膚秘訣啊！」

▲▼星變美佘詩曼 。（圖／翻攝小紅書、微博）

＃溫柔的清潔肌膚

她表示自己會挑選「無皂鹼」的清潔產品，讓清潔時不會過度洗掉臉上的自然油脂。

▲▼星變美佘詩曼 。（圖／翻攝小紅書、微博）

＃兩週去一次角質

她提醒，老廢角質容易滋生油脂和細菌，導致粉刺生成，因此她通常會兩週做一次去角質，挑選溫和的磨砂膏，輕柔地去除老廢角質。

▲▼星變美佘詩曼 。（圖／翻攝小紅書、微博）

＃準備不同功能性的面膜

隨著天氣的轉變，肌膚狀況會跟著不太穩定，所以不是光靠一種面膜就能完全解決所有的肌膚問題。她就建議，像是夏天可以挑選涼感、美白款的面膜；冬天就能多用保濕及彈潤、抗老型的面膜。

▲▼星變美佘詩曼 。（圖／翻攝小紅書、微博）

＃鎖水

她提醒，「鎖水這個步驟若沒有確實做到，等同於前功盡棄，水分補充固然重要，但只有鎖住的水分才算是自己的！」

在清潔及保濕步驟後，要依照個人膚質、膚況擦上適合自己的鎖水產品，像是油性肌可以選擇比較清爽型的乳液，中性肌膚可以選擇保濕乳液，而對於乾性肌的人來說，選擇比乳液更濃稠的乳霜，甚至使用保養油也是不錯的選擇。補水＋鎖水雙管齊下，才能有加乘效果。

►星・變美／51歲鍾麗緹「0成本凍齡法」　全靠9招變美小習慣

►營養師教「抗老飲食」3大關鍵！抗氧化、促進膠原蛋白合成

►皮膚科醫師教「正確挑選防曬」3大要點：防曬係數不是越高越好 

關鍵字：

星變美, 佘詩曼, 女星, 保養, 護膚, 凍齡, 秘訣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

最捨得為另一半花錢的4大星座！Top 2需要被肯定，當下的快樂最重要

最捨得為另一半花錢的4大星座！Top 2需要被肯定，當下的快樂最重要

陳喬恩愛馬仕、卡地亞200萬行頭好貴氣　嫌造型不完整再敗項鍊

陳喬恩愛馬仕、卡地亞200萬行頭好貴氣　嫌造型不完整再敗項鍊

星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」 安潔莉納裘莉私服美成畫報！「永恆單品」夏季白裙＋拖鞋外媒讚翻 「全台最美公園咖啡館」卡啡那台北首店地點曝光！　網：終於來了 陳喬恩俏麗LV裝自爆巔峰體重62公斤　狂愛美食靠逛街血拼運動 最近掉髮掉到心慌？盤點頭髮最愛「6種食物」，吃出濃密髮量 周杰倫拎愛馬仕柏金包飆破百萬元　改造成刺繡款身價激升 想讓對方喜歡你　3種情況下，愛情就會發生

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面