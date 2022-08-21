星・變美／47歲佘詩曼凍齡美肌比少女還好！4保養秘訣養出發光肌

▲佘詩曼肌膚狀態超凍齡，細緻澎潤到會發光。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝佘詩曼小紅書、微博

前幾年因演出清宮劇《延禧攻略》而再度爆紅的香港女星佘詩曼，出道多年狀態依舊維持得很好，常在社群上大方展露素顏，細緻澎潤的好肌膚，讓人看不出她今年已47歲。近日她也大方公開自己多年來的4個肌膚保養秘訣，粉絲大呼「保養的真好」、「吹彈可破」、「希望以後多分享護膚秘訣啊！」

＃溫柔的清潔肌膚



她表示自己會挑選「無皂鹼」的清潔產品，讓清潔時不會過度洗掉臉上的自然油脂。

＃兩週去一次角質



她提醒，老廢角質容易滋生油脂和細菌，導致粉刺生成，因此她通常會兩週做一次去角質，挑選溫和的磨砂膏，輕柔地去除老廢角質。

＃準備不同功能性的面膜



隨著天氣的轉變，肌膚狀況會跟著不太穩定，所以不是光靠一種面膜就能完全解決所有的肌膚問題。她就建議，像是夏天可以挑選涼感、美白款的面膜；冬天就能多用保濕及彈潤、抗老型的面膜。

＃鎖水



她提醒，「鎖水這個步驟若沒有確實做到，等同於前功盡棄，水分補充固然重要，但只有鎖住的水分才算是自己的！」

在清潔及保濕步驟後，要依照個人膚質、膚況擦上適合自己的鎖水產品，像是油性肌可以選擇比較清爽型的乳液，中性肌膚可以選擇保濕乳液，而對於乾性肌的人來說，選擇比乳液更濃稠的乳霜，甚至使用保養油也是不錯的選擇。補水＋鎖水雙管齊下，才能有加乘效果。

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