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「全台最美公園咖啡館」卡啡那台北首店地點曝光！　網：終於來了

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▲卡啡那咖啡館。（圖／記者蔡惠如攝）

▲卡啡那咖啡館台北首店落腳內湖。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝卡啡那官方IG）

記者蔡惠如／台北報導

在高雄、台中超熱門、總是座無虛席的卡啡那咖啡館，終於正式登陸台北，該品牌首間位於高雄的旗艦店，更是被網友稱為「全台最美公園咖啡館」，裡面順口咖啡加上評價超高的麵包與甜點，都讓體驗過的北部人敲碗數年「拜託來開店」，而台北首店即將在9月中正式登場，內湖科學園區的上班族真的賺到了啦！

▲卡啡那咖啡館。（圖／翻攝卡啡那官方IG）

▲卡啡那咖啡館。（圖／翻攝卡啡那官方IG）

Donutes多那之集團的旗下的卡啡那咖啡館，創立於2012年，率續在高雄與台中開出分店，每間店都人潮爆滿，超人氣不是沒有原因，除了本身歐風兼具文藝氣息的店裝之外，評價甚高的咖啡與輕食、甜點也很有看頭，麵包在剛烤出來的情況下滋味超銷魂，搭配每個都可以拚網美外型的自家烘焙法式甜點，完全收服中南部饕客的心。

▲卡啡那咖啡館。（圖／翻攝卡啡那官方IG）

▲卡啡那咖啡館。（圖／翻攝卡啡那官方IG）

▲卡啡那咖啡館。（圖／翻攝卡啡那官方IG）

然而就在台北民眾敲碗數年，卡啡那咖啡廳終於要在台北開出首間門店，為符合該店公園般的悠閒形象與精品氛圍，首間北部門店未進駐百貨而是選定內湖科學園區的洲子街，兩側行道樹綠意盎然，走在其中彷彿也有身在公園的錯覺，預計9／17正式迎客，內湖的上班族與周邊居民們又有一間話題咖啡館可以嚐鮮囉。

▲卡啡那咖啡館。（圖／翻攝卡啡那官方IG）

▲卡啡那咖啡館。（圖／記者蔡惠如攝）

而首週9／17至9／23也推出全店8.5折優惠活動，消費拍照打卡前20名加送舒芙蕾一份；開幕第二週9／24至10／31全店消費也祭出9折優惠。

關鍵字：

卡啡那, 公園咖啡館, 內湖科學園區, 內科

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