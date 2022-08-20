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遠百A13進駐爆銷魂仁飯「忠青商行」　泰料理「香米」下月登場

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▲忠青商行、香米進駐A13。（圖／遠百提供、翻攝香米泰國料理官方粉絲頁）

▲忠青商行、香米依序進駐A13，圖為忠青商行招牌料理蝦仁飯。（圖／遠百提供、翻攝香米泰國料理官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣逐漸與疫情共存，信義區人潮也回流至8、9成，遠百表示，5月底之後因為消費者悶太久了，業者成長表現最突出的除了精品，第二名就是餐飲，近期點點心在百貨積極引進「忠青商行」，也進駐遠百信義A13 4樓，蝦仁飯飄香後，9月泰國料理「香米」也將在該店旁邊開幕。

▲忠青商行、香米進駐A13。（圖／遠百提供、翻攝香米泰國料理官方粉絲頁）

疫情爆發後受創最深的餐飲，近期因人潮回流業績也漸漸回穩，通路業者表示，父親節的餐廳訂位狀況已顯示消費者願意走出來到外面吃飯，繼新光三越A8美食街大改裝之後，遠百信義A13也開幕台味蝦仁飯為招牌的「忠青商行」。

▲忠青商行、香米進駐A13。（圖／遠百提供、翻攝香米泰國料理官方粉絲頁）

▲忠青商行主打台味料理。

該品牌本店位於善導寺捷運站附近，之後「點點心」所屬代理商緯豆集團於去年簽下代理權後，將主力於百貨商場展店，預計今年以「2個月一間新店」的展店速度快速擴張，至今年底前還要再開出3間分店，最近一間將於10月在新莊宏匯廣場開幕。

▲忠青商行、香米進駐A13。（圖／遠百提供、翻攝香米泰國料理官方粉絲頁）

▲遠百總經理徐雪芳現身為忠青商行開幕站台。

遠百表示，消費者買氣從5月底開始回籠，拉抬全台1月至今整體業績已比去年成長33%，精品、餐飲兩大主力拉抬，最高有30％至40％的成長，竹北遠百表現亮眼，遠百總經理徐雪芳表示，原來目標是一年55億元，現在希望能破60億元，明年8月遠百「起家厝」寶慶店將開始拆除重建，屆時希望能帶給西門町商圈一個新亮點。

▲忠青商行、香米進駐A13。（圖／遠百提供、翻攝香米泰國料理官方粉絲頁）

▲忠青商行、香米進駐A13。（圖／遠百提供、翻攝香米泰國料理官方粉絲頁）

▲忠青商行、香米進駐A13。（圖／遠百提供、翻攝香米泰國料理官方粉絲頁）

▲泰國料理香米也將在9月於A13著名的4樓大稻埕造景樓層中開幕。

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