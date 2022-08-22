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包・開箱／超模貝拉演繹MJ「灰丹寧」系列　Monogram托特包率性十足

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記者王則絲／台北報導

國際超模貝拉哈蒂徳（Bella Hadid）近日出鏡Marc Jacobs新形象廣告，演繹全新秋冬Monogram「灰丹寧」系列，該系列囊括服裝與包款、配件，今日《ET FAHSION》就來帶大家開箱近賞由Marc Jacobs Monogram丹寧面料打造的經典Tote Bag，以藍灰色調丹寧紋路展現十足率性。

▲Marc Jacobs 丹寧Monogram。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 丹寧Monogram。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs推出秋冬Monogram丹寧系列。（圖／品牌提供）

Marc Jacobs的Monogram圖騰首次亮相於2021秋冬，繼今年春夏推出了完整的Monogram系列廣受好評，獲得許多藝人名人的喜愛，今年秋冬，Marc Jacobs更將此搶眼的滿版LOGO注入丹寧面料的帥氣靈魂，呈現更具街頭潮流的韻味，並邀請到超模貝拉哈蒂徳、莎蓮娜·福雷斯特（Selena Forrest）⋯⋯等人共同演繹。

▲Marc Jacobs丹寧開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲本次《ET FASHION》開箱Monogram Tote Bag。（圖／記者王則絲攝）

本季秋冬Marc Jacobs 推出的Monogram丹寧系列，使用藍灰經紗線和灰白緯紗線，交織而成上頭大膽排列的「MARCJACOBS」的圖騰，不只帶來牛仔外套、背心、寬管褲、洋裝⋯⋯等服裝，還有百搭的包款配件，如以實用性著稱的The Tote Bag托特包系列包款，以及漁夫帽，今天《ET FASHION》來開箱的正是這款全新的「灰丹寧」托特包。

Marc Jacobs的「The Tote Bag」包款是長期的暢銷爆款之一，每當有新的設計概念或是聯名企劃，也都會以這款托特包做延伸發想，而這次The Tote Bag再次換上嶄新面貌，以滿版的Monogram與丹寧的面料重新詮釋，包面中間飾有Marc Jacobs的皮標，刻印包款名稱與創造年份，是個可愛的小細節，近看牛仔布斜紋紋路，會發現兩種顏色是以相反方向交織，綜合而成率性的藍灰色調，比起一般的牛仔藍色更有質感。

▲Marc Jacobs丹寧開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Marc Jacobs丹寧開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Marc Jacobs Monogram丹寧系列The Tote Bag細節與內部容量。（圖／記者王則絲攝）

▲Marc Jacobs丹寧Monogram。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs丹寧Monogram。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs Monogram丹寧系列The Tote Bag 托特包(大)NT＄16,900、Duffle圓筒旅行包NT18,900、漁夫帽NT＄8,290。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, Marc Jacobs, MJ, Tote Bag, Monogram, 丹寧

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