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美國名媛寵女一起穿Burberry格紋泳衣　小童戲水行頭不馬虎

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▲▼ 兒童泳裝 。（圖／公關照）

▲美國名媛Khloe Kardashian與女兒True一起穿Burberry泳裝。（圖／翻攝Khloe Kardashian IG）

記者陳雅韻／台北報導

暑假邁入尾聲，不少家長把握最後一周帶孩子旅行，炎熱日子少不了海邊或泳池戲水行程，對於穿搭講究的親子連泳裝都能配成親子裝，美國實境秀紅人「豐臀金」金卡達夏的名媛大妹克羅伊卡達夏（Khloé Kardashian）寵女兒True，母女倆一起穿Burberry經典格紋泳裝吸睛，展現Mini Me風格。

▲▼ 兒童泳裝 。（圖／公關照）

▲Moschino Kids粉色荷葉邊連身泳裝，6,180元。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ 兒童泳裝 。（圖／公關照）

▲Chloe Kids女生粉色愛心連身泳裝，4,880元。

精品品牌如Burberry、Moschino、Chloe、Stella McCartney等都有Kids童裝系列，因此能從各從成人與兒童系列尋得相同元素設計的設計配成親子裝，例如Moschino最出名的熊圖案是Kids粉色荷葉邊連身泳裝主視覺，Chloe Kids粉色愛心連身泳裝則將品牌名變形為愛心圖案，襯托小女孩的可愛氣息。

▲▼ 兒童泳裝 。（圖／公關照）

▲Fendi Kids兩面用漁夫帽，16,680元。

戲水時也要為小朋友做好防曬措施，Fendi Kids推出可完美遮陽的雙面漁夫帽，一面為素色設計，翻過來另一面是布滿FF Logo，兩種樣貌可隨心所欲搭配；此外，沙灘巾也展現各品牌的標誌性元素，Moschino推出戴著墨鏡熊與泳圈圖案的款式，Stella McCartney Kids則以充滿童趣的恐龍連帽沙灘巾收服大人與小孩。

▲▼ 兒童泳裝 。（圖／公關照）


▲Moschino Kids藍色小熊沙灘巾，6,180元。

▲▼ 兒童泳裝 。（圖／公關照）

▲Stella McCartney Kids鱷魚連帽浴巾，4,980元。

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關鍵字：

Burberry, Moschino, Fendi, Chloe, Stella McCartney

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