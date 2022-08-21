YG彩妝師教「加強版定妝」夏天也不脫妝！　油皮、乾肌手法不同

▲彩妝師提醒，油肌和乾性肌的定妝手法不同。（圖／翻攝IG@3ce_official、@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

夏天最怕剛畫好美美的妝，一出門就脫妝卡粉變成大花臉，所以就算是乾性肌，定妝也絕對少不了！但不同膚質其實所需的定妝手法不同，正確定妝才能讓你妝持久不卡粉。YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就針對油性肌和乾性肌兩種膚質，分享加強版定妝技巧，讓你即使在夏天也能維持柔焦細緻底妝一整天。

1.油性肌定妝法



容易出油的油皮可以直接用粉撲取粉，取粉後記得先揉搓一下，讓蜜粉能均勻地分布在粉撲上，從愛出油的面中開始，用按壓的手法定妝，尤其要注意按壓時不要脫蹭，會破壞底妝。

而像是鼻翼、眼下等處容易脫妝，要少量多次疊加，所以更要選擇粉質輕薄、細膩的定妝產品，這樣才不會變得厚重。

2.乾性肌定妝法



乾皮不容易出油，但是夏天也要做好定妝才不會脫妝。乾性肌的定妝，建議使用刷子按壓取粉，讓刷子均勻的沾上粉，一般乾性肌面中會很乾，所以將取完粉的刷子在外輪廓用輕輕點壓的手法定妝，鼻翼、眼下、嘴角等容易卡粉處不要另外取粉，直接用刷子上的餘粉按壓即可。

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擁有三大創新成分，在肌膚上粉狀質地會瞬間化為如粉底液的舒適服貼感，能精巧修飾臉部毛孔與細紋，輕盈定妝並吸附肌膚多餘油脂，多次補妝也不顯厚重妝感，顛覆以往蜜粉餅容易乾裂卡粉的印象。

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以超強持妝力聞名的「粉持久系列」推出新成員「粉持久輕透控油粉餅SPF10」，極細緻的空氣柔焦粉體，一拍就能讓毛孔、油光瞬間神隱，還有12小時抗油、不脫妝浮粉的持妝效果，共推出6款色選。

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