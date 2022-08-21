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減肥也能吃鹹酥雞？營養師教6招不胖吃法：點蔬菜反而NG

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▲▼營養師教減肥吃鹹酥雞6招不怕胖。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

▲營養師教6招鹹酥雞「聰明吃法」，減少發胖危機。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

香酥美味的鹹酥雞平時吃就覺得好罪惡了，尤其減肥時更是不敢碰，但有時就是好想吃上一口，只能忍嗎？知名營養師張家榕就表示，其實減肥也可以吃鹹酥雞，只是要掌握好秘訣，像是很多人以為點蔬菜會比較健康，反而大NG！她就分享吃鹹酥雞不怕胖的6招吃法，讓你無法抵抗炸雞香味時也能降低傷害。

＃選雞肉和海鮮類

海鮮、雞肉屬於較低脂蛋白質，如雞排、鹽酥雞、炸花枝魷魚、柳葉魚等，而且雞排的熱量比鹽酥雞低一點，相同重量之下，鹽酥雞表面積較大、較吸油，但依舊不建議多吃。

▲▼營養師教減肥吃鹹酥雞6招不怕胖。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

＃點帶骨肉，除了雞翅

如三角骨、雞軟骨等，軟骨熱量較低，需要花比較多的時間啃，放慢時間吃比較能帶來飽足感和滿足感，而整隻雞裡最肥的部位是雞翅，所以要少選雞翅。

＃不加九層塔

九層塔雖然很香，但是很吸油，加了增添香氣的同時，也更容易長脂肪。

▲▼營養師教減肥吃鹹酥雞6招不怕胖。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

＃少點澱粉類和蔬菜類

蔬菜很會吸油，一經油炸熱量立馬翻倍，比較沒那麼吸油的大概是玉米筍和青椒。而澱粉類像是炸豬血糕、炸芋粿巧、地瓜薯條、炸蘿蔔糕、炸糯米腸、炸銀絲卷…等都要少點。

＃不另外加醬、不加梅粉

減少糖和熱量的來源。

▲▼營養師教減肥吃鹹酥雞6招不怕胖。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

＃最重要的是份量

頻率和份量永遠是最高指導原則，別太常吃的同時，重點還是份量不失控，別找藉口大吃。

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關鍵字：

鹹酥雞, 鹽酥雞, 減肥, 減重, 瘦身, 發胖, 秘訣, 吃法, 營養師, 建議

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