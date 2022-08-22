老是瘦不了？4個容易忽略的「發胖壞習慣」　家裡囤零食超NG

▲有些日常習慣就是讓你不知不覺發胖的元兇。

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也感覺自己明明很認真控制飲食和運動，卻莫名奇妙變胖了？其實生活中有些小習慣，看似沒什麼，卻很容易讓人不知不覺中吃下過多熱量、累積脂肪，等到發現時已經變胖了。快來看看以下5個壞習慣你有沒有，中了的人快避開。

＃忽略飲料的熱量

有些人對於飲食非常控制，但卻會忘了注意「喝下去」的熱量。市面上的許多飲品、手搖飲熱量其實都不低，尤其是加了許多料、奶霜、奶昔等，就連貌似健康的果汁，也可能加了不少糖，都可能是你飲食控制破功的元兇。

＃喜歡點套餐

外食時，大多數人都喜歡點店家配好的套餐，不用費心自己搭配，價格也比較划算，但要注意的是，有些套餐並不會增加餐點的營養，只會增加熱量，尤其是速食店，漢堡套餐往往搭配薯條、汽水，熱量翻倍，但營養卻沒增加。

另外，點套餐還可能導致吃下過量食物，有時候可能明明已經吃不下了，但因為不想浪費食物，就硬是把整個餐都吃完，不僅使攝入熱量增加，還可能影響消化。

＃缺乏維生素B群

有些人因為錯誤觀念，以為吃肉容易胖，很忌諱吃肉蛋奶這類食物，但這些食物不僅是蛋白質的重要來源，會導致肌肉量流失，使得基礎代謝下降，更是維生素B群非常重要的來源。一旦缺乏維生素B群，尤其是維生素B6和B12，會影響身體的代謝能力，尤其是代謝蛋白質跟脂肪。

#習慣囤零食

有些人習慣性在家中囤零食，有時候明明也不餓或是沒有想吃零食，但一看家中放的餅乾零嘴就會嘴饞想吃，無形中提升你吃零食的機率。

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