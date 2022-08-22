壽星好辣！　「性感歌姬」杜娃黎波靠「水晶線」遮胸慶生

▲杜娃黎波穿著「水晶線」bra，作勢要親吻「恨天高」白鞋。（圖／翻攝dualipa IG）



記者陳雅韻／台北報導

英國「性感歌姬」杜娃黎波（Dua Lipa）今過27歲生日，昨她搶先po出慶生造型，標註「生日周」，代表正在度假的她整周都與親友一起開心慶祝，而一向走性感路線的她，生日穿搭沒讓粉絲失望，只靠布料少到不能再少的「水晶線」遮住胸前兩點，美胸輪廓全都露，她側躺在泳池畔翹起腳，作勢要親吻有超級高防水台的「恨天高」白鞋，作風搞怪。

▲杜娃黎波全套性感造型出自美國設計師品牌Marc Jacobs。（圖／翻攝dualipa IG）

杜娃黎波向來勇於各種大膽造型，不吝惜展露窈窕身材，從27歲生日造型可見一斑，她穿上全套美國設計師品牌Marc Jacobs 2022秋冬服裝，是由水晶圓珠排成的「水晶線」bra勉強遮住重點部位，再搭配白色丹寧長裙、白色厚底高跟鞋，火辣指數爆表。

▲杜娃黎波以嫩綠色絲質洋裝搭配Bottega Veneta綠色Mini Cabat手袋，139,700元。（圖／翻攝dualipa IG）

不僅慶生裝吸睛，杜娃黎波的度假造型也不馬虎，天天都穿比基尼做日光浴，曬出勻稱的小麥肌膚色；而換上嫩綠色的絲質洋裝，同樣是開深V剪裁大露事業線，拎著編織包著稱的Bottega Veneta綠色Mini Cabat手袋，洋溢青春氣息。

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