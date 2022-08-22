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SOGO不二糕餅蛋黃酥「300人排隊搶」　第二天開店1小時全賣光

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▲SOGO不二糕餅第二日排隊。（圖／讀者提供）

▲SOGO不二糕餅快閃，第二日開賣約半小時排隊仍排出長龍。（圖／讀者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

傳承彰化蛋黃酥排隊名店「不二坊」的第三代店面「不二糕餅」，昨（8／21）首度北上在SOGO復興館開出15天快閃店，北部民眾摩拳擦掌準備搶購，在開賣首日就發生因為動線規劃不佳，導致晚來排隊2小時的民眾因為「衝得比較快」能搶先買，早上7點排隊的人居然撲空的情況，今（8／22）SOGO第二天重整單一排隊動線，即便已是上班日，上午9點半已排出近300人潮長龍，據悉業者有追加貨量，目前開店1小時已經賣光。

▲百貨中秋快閃話題店。（圖／SOGO、環球購物中心提供）

▲百貨中秋快閃話題店，SOGO請來彰化不二坊第三代「不二糕餅」首度北上引起話題。（圖／SOGO提供）

傳承彰化排隊名店不二坊的「不二糕餅」，是由該店第三代在台中開設的店舖，據悉不二糕餅的材料均與不二坊來源相同，內餡較不二坊清爽、外皮口感較為濕潤，也獲得許多網友推崇，首度北上快閃從8／21至9／9在SOGO復興館開賣，由於該店中秋檔期蛋黃酥已在7月底賣完，現在訂購要等到10月才能有貨，熱門程度讓北部鄉親也躍躍欲試。

因為快閃店在週日開幕，每天上午9點開賣，據悉首日在上午4點就有民眾前來排隊，比周年慶還要誇張，而因為排隊動線不止一個，上午9點開門後許多排隊民眾全部一起湧入，變成「誰跑得快誰先買到」的狀況，之後雖然有發號碼牌，但卻非一開始的排隊順序，招致民眾抱怨，昨晚SOGO緊急公告排隊規則，將排隊動線放在單一出口，並表示8：45分開始發放號碼牌，並依序由工作人員指引進入購買。

▲SOGO不二糕餅第二日排隊。（圖／讀者提供）

▲SOGO不二糕餅第二日已改進排隊動線，依序發號碼牌並由人員引導購買。（圖／讀者提供）

今雖然是上班日，在上午約7點半左右，排隊隊伍也累積了近20位民眾準備購買，首位民眾約在7：20分就來報到，到9點開賣前的排隊人潮已經破百，9點半在捷運忠孝復興站已經排出近300人人龍。SOGO表示，已請業者追加貨量，並在排隊前告知每位民眾可能隨時會賣光，已在上午10點、開店一小時完售。

關鍵字：

SOGO, 不二糕餅, 蛋黃酥

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