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《王冠》艾瑪柯林登封又接代言　獨特中性氣質將挑戰時尚仙人代表作

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

艾瑪柯林（Emma Corrin）2021年在《王冠》（The Crown）中以飾演年輕的黛安娜王妃一舉奪得金球獎影后，在劇中的她將永遠的人民王妃飾演的恰到好處。她今年更將參演歐洲戲劇殿堂──倫敦西城劇場（West End）年度大戲《美麗佳人歐蘭朵》（Orlando）的主角，在2022年眾星雲集的時尚盛會Met Gala也看得到她的身影。

平時的她一頭俏麗的金色短髮、撲朔迷離的藍灰色雙眸、中性的長相與似女非男的獨特氣質，除了美貌之外，她也靠自己的實力讓全世界開始注意這顆冉冉升起的新星。

▲Emma Corrin。（圖／翻攝自IG@Emma Corrin）

▲（左）艾瑪柯林將挑戰蒂妲史雲頓30年前的代表作《美麗佳人歐蘭朵》，成為舞台劇版的主角。（圖／翻攝自Michael Grandage Company、IG@Tilda Swinton）

今年26歲的艾瑪柯林，演員的身分讓她能夠輕鬆演繹各種風格，而變色龍一樣的性別氣質則讓她在男女之間的角色變換自如，中性而獨特的氣質不禁讓人想到蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），這種超越性別的美，不只讓她成為舞台劇版的《美麗佳人歐蘭朵》，更是時尚的新寵兒。

▲Emma Corrin。（圖／翻攝自IG@Emma Corrin）

▲艾瑪柯林平時在進行角色練習時也多以男性為主，左為英國作家王爾德（Oscar Wilde） ，右為俄國舞者魯道夫紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）。（圖／翻攝自IG@Emma Corrin）

由於她在出演《王冠》前的演藝經驗幾乎空白，因此大家對這位「神秘的王妃」感到好奇，在公布選角時有人認為她過度甜美，並且質疑她不能完美詮釋這位極富爭議，卻飽受愛戴的角色。然而她以自己的實力讓這些質疑她的聲音沉默，她不只能演，還隨即榮獲當年的金球獎。

畢業於劍橋大學英國文學與戲劇的她也受邀參與Gucci「#absolutebeginners 」計劃，讓大家看到她洋溢的導演才華，四分鐘的短片將西部牛仔從傳統男性視角出發的概念，兩個男人間的劍拔弩張，轉化成母女相見時的爭執與和解，讓大家感受到這個天才少女的幻想世界。

除了在戲劇上展露頭角之外，她也是時尚圈的當紅炸子雞，不只Miu Miu請她當年度代言人，連Loewe都讓她頻繁上身，無論是正式的男仕西裝、還是古怪的氣球洋裝在她身上都顯得合理。


她帶著男孩子氣的性格與Miu Miu「心中的女孩」品牌理念不謀而合，因此被Miuccia Prada選做品牌的年度代言人， 2022年Met Gala上更是穿了Miu Miu特地為她訂製的「花花公子之王」套裝，讓她獨特的中性魅力席捲整個紅毯。

在她獲得金球獎時身上穿的同樣是來自Miu Miu的訂製，無沿包頭帽、平口的淡黃色洋裝，和手上的露指手套看似平凡的搭配，卻配上了無比尖銳的黑色指甲，讓大家看到無害外表下的多重面向。

而Loewe的怪誕與荒唐在她身上也不顯得奇怪，她穿上了2022秋冬秀場上的氣球洋裝出現在奧立佛獎（Olivier Awards），該獎重要性相當於美國的東尼獎（Tony Awards），因此當她穿著氣球洋裝出場時，引起網路上的一片譁然，不過她的確是紅毯上最亮眼的明星。

在《Vogue》美國版八月號她更是首位被選做封面人物的非二元性別演員，在其他張拍攝中她穿上了同樣來自同一場秀的皮質硬殼洋裝，讓人掉進她不被性別所限制的風采之中。

就像《Vogue》為她下的註解「反叛、不馴，克服困難而後脫穎而出。」艾瑪柯林獨特的作風，讓她收獲無數粉絲，她無性別的特質在現在這個愈發開放、多元的社會，讓每個喜歡她的人知道，性別認同不是非黑即白的二分法，而是擁有許多不同的可能性，尊重每個人的獨特，並鼓勵每個人擁抱最真實的自己。

關鍵字：

Emma Corrin, MIU MIU, Loewe, Vogue, Gucci, Tilda Swinton

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