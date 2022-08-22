孫藝真穿「Valentino芭比粉」挺巨肚登封！　剪了短髮變最美孕婦

記者鮑璿安／台北報導

韓星孫藝真6月宣佈懷孕喜訊後專心養胎，近來好不容易被粉絲盼到，孫藝真悄悄出鏡韓版雜誌《LUXURY》9月封面，她終於穿上Valentino 招牌的Pink PP Collection芭比粉裙裝，清晰可見隆起的孕肚，加上一頭俐落短髮，果真是最美孕婦。

孫藝真孕期登上韓版雜誌《LUXURY》9月封面，身為Valentino 品牌大使的她，終於親自演繹了掀起芭比粉旋風的2022秋冬系列PINK PP，孫藝真穿著平口裙裝，以全身亮片襯托出夢幻氣息，搭配同色系打底襪為造型延伸。鏡頭拉遠來看，寬鬆袖口剪裁與腰身將孕肚遮蓋得相當巧妙，孫藝真手提Valentino Garavani VSLING包款在前方，仍可見孕肚微微隆起模樣，圍繞孕媽咪幸福氛圍。

▲孫藝真去年（左）同樣登上《LUXURY》封面。

孫藝真更在孕期剪了肩上短髮，給予粉絲意想不到的驚喜，對比去年（2021年）她同樣登上《LUXURY》封面，當時披著中分長髮以Valentino 2021秋冬系列黑白斗篷裝打造下衣失蹤美感，時隔整整一年，畫面即便放在如今也差別不大，讓網友大讚：「身材保持得太好」、「孫藝真好美」、「短髮好適合」。