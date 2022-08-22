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男友必看！IU親授拍照顯瘦5技巧　倒轉手機輕鬆拍出九頭身比例

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文／妞新聞

IU（李知恩）外貌甜美，「國民妹妹」鄰家形象深入民心，她經常在社交平台分享日常照，骨感身形加一對長腿，驟眼看來身高有170公分，原來也是「照騙」，她公開3招秘技，輕鬆便可「增高顯瘦」！

公開真實身高　IG模特兒身高照片原是靠姿勢？

▲IU李知恩。（圖／IG@dlwlrma）

IU（李知恩）曾在韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，自己身高僅161.8公分，平日透過穿搭技巧揚長避短之外，也靠拍攝姿勢輕鬆增高顯瘦，讓照片中的她，看起來似有170公分身高。

IU 公開拍照的秘訣，無論全身或半身照，盡可能都不會以正面面向鏡頭，再配合幾個小技巧，就可增加視覺上的延伸感，雙腿看來又瘦又纖長。

IU拍照顯高瘦3大技巧

1.伸長一邊腿坐

2.一前一後站姿

3.輕側身體

手機「拍攝技巧」同樣重要　IU工作團隊也運用？

拍照姿勢可營造增高顯瘦的視覺效果，也要隊友配合，朋友或男朋友若不懂方法，也是白廢心機。IU在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》示範2招手機「拍攝技巧」，即場為主持人曹世鎬拍攝，效果令人驚嘆！

手機拍攝技巧

1.手機放肚子位置並微仰角

2.倒轉手機

文章授權轉載自《香港01》

IU童年坎坷　曾被批戲爛成「最討厭女星」：妳永遠無法滿足任何人

攝影師教5招自拍情侶照攻略　用手機鏡子便可自拍出放閃唯美感

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, IU, 手機, 自拍

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