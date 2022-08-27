超可愛「貓咪頭像」 和另一半一起用！捏臉頰、接眼淚根本曬恩愛日常

文／妞新聞

妞妞們平時會看動物插畫嗎？最近臉書貓咪社團的鏟屎官紛紛轉發一組「貓咪情侶頭像插畫」，畫面中的白貓與黑貓隔空互動，一舉一動都宛如現實生活中的情侶，相當可愛～現在就讓我們一起來欣賞一下吧！

▲插畫家「貓右」的黑貓、白貓系列受貓奴好評。（圖／微博@貓右的動物村，下同）



插畫家「貓右」平時喜歡以貓為主題，創作各種繪畫作品，其中這系列由「黑貓鋼彈＆白貓王美麗」情侶黨為主角的「貓咪情侶頭像插畫」頗受貓奴好評，這2隻貓貓會隔空做一些令人會心一笑的互動，因為取材自現實所以相當貼近大家的生活，此外還能和另一半、好朋友把這系列插畫當成頭像，可以說是可愛又實用呢！

妞妞們會不會喜歡捏另一半的臉頰（笑）

當直男男友惹另一半生氣，只能驚慌失措地想辦法撲滅女友的怒火！

女友第一次開車上路，無論是男方還是女方，都全程抱持著既期待又怕受傷害的心情（？）

有時候真的覺得另一半固執的像頭牛！me 根本是鬥牛士吧？

不哭不哭眼淚是珍珠～～

夾到一隻幸運貓貓，就決定是你成為我的另一半了！（強迫中獎的概念）

不喜歡喝水的me＆每天努力盯著我喝水的另一半

不准偷吃～交出你的宵夜和零食！

看完以上的貓咪情侶頭像插畫，各位妞妞是不是也被萌到了呢？在插畫家貓右的微博裡，還有更多關於貓貓情侶黨的作品，喜歡的妞妞也可以前往欣賞或者追蹤起來呦！

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