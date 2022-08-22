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陳庭妮4億卡地亞珠寶上身自招婚禮零進度　欽點白鑽配新娘造型

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▲卡地亞採預約制的BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶展於台北登場。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）採預約制的BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶展即日起至8月27日於台北盛大登場，以「BEAUTÉS DU MONDE」（世界之美）為主題，展出近400件新品與古董珍藏系列作品，品牌大使陳庭妮佩戴總價逾4億元的CARDINALIS紅寶石耳環與戒指亮相，當中有4種佩戴法的耳環為全場最高價之作，問及是否趁機找新娘珠寶？她招認：「婚禮進度趨近於零，但結婚當天我會想戴鑽石，因為代表純淨。」

▲▼陳庭妮 。（圖／公關照）

▲▼陳庭妮 。（圖／公關照）

▲陳庭妮佩戴總價逾4億元的卡地亞CARDINALIS紅寶石耳環與戒指亮相。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼ 卡地亞,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲卡地亞靈感源自北美紅雀的CARDINALIS耳環鑲2顆總重20.55克拉橢圓形莫三比克紅寶石208,500,000元。

▲▼ 卡地亞,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲搶先全球首次曝光的卡地亞 BEAUTÉS DU MONDE系列CYMBALE紅寶石項鍊讓人聯想到蟬翼，66,500,000元。

陳庭妮今年初接受胡宇威的求婚，收下2克拉約200萬元的卡地亞求婚鑽戒，成為她日常最貼身的珠寶之一，連運動都戴著愛的信物，她說：「珠寶鎖在保險箱太可惜，應該出來呼吸新鮮空氣。」不過她與胡宇威因工作忙，至今婚禮進度仍未有進展，她表示：「準備婚禮好像無底洞，因為我們兩個美感已被開發，參加過太多活動，現在變成自己主辦會想比較多。」不過公開戀情後，兩人都覺得放鬆不少。

▲▼ 卡地亞,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲卡地亞BEAUTÉS DU MONDE系列RED RUACANA珊瑚項鍊也是全球首度曝光的熱騰騰新作，28,200,000元。

▲▼ 卡地亞,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲卡地亞描繪棲息姿態老虎的BEAUTÉS DU MONDE系列TIGRE PERCHE祖母綠老虎胸針，12,000,000元。

而擔任卡地亞大使多年，陳庭妮心心念念就是想收藏一件卡地亞美洲豹作品，她笑稱：「除了緣分，也要有勇氣把卡刷下去。」此次卡地亞BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶展，展出3件全球首度曝光的傑作，即包括美洲豹行進模樣的RED RUACANA珊瑚項鍊、描繪棲息姿態老虎的BEAUTÉS DU MONDE系列TIGRE PERCHE祖母綠胸針，以及讓人聯想到蟬翼的CYMBALE紅寶石、鑽石與水晶項鍊。
 

▲▼ 卡地亞,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲卡地亞主石為15.05克拉D IF Type IIA型枕形鑽石的BEAUTÉS DU MONDE系列NITESCENCE項鍊，可轉換成冠冕、手鍊、戒指，185,500,000元。

穿梭在西班牙知名設計師及藝術家哈米艾揚（Jacqueline Karachi）設計的自然與動植物展區、礦物精粹展區、世界文化綺想展區三大主題展區，可領略卡地亞創意總監雅克琳卡拉奇（Jacqueline Karachi）對於寶石與線條的精準掌握，以及品牌精湛工藝，身價高達185,500,000元的NITESCENCE項鍊主石為15.05克拉D IF Type IIA型枕形鑽石，不僅戴起來完美貼合頸部，亦可轉換成冠冕、手鍊、戒指，無比華美。

▲▼ 卡地亞,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）▲▼ 卡地亞,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲卡地亞鑲嵌2顆總重12.85克拉的哥倫比亞六邊形雕刻祖母綠NEIDRA耳環（左）10,300,000元，鑲濃綠藍色碧璽、粉紅碧璽與柑橘石榴石孔珠、鑽石PANDANA戒指7,650,000元。

▲▼ 卡地亞,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲卡地亞倫敦1934年的古董珍藏系列VELVET RIVER手鍊，60,000,000元。

同場加映

「鑽石之王」海瑞威斯頓（Harry Winston）則為將於8月底登場的晶華之夜，引進總價逾2億元的全新頂級珠寶，焦點之作為珍罕的緬甸的鴿血紅寶石以及斯里蘭卡藍寶石項鍊，前者由5.42克拉蛋面切工的緬甸鴿血紅寶石為主石，飾以18顆總重約5.71克拉的圓形明亮式切工紅寶石、36顆總重約104.36克拉的蛋面切工緬甸鴿血紅寶石，搭配美鑽構成華麗項鍊；藍寶石項鍊則配上粉紅剛玉與鑽石，呈現如花朵狀的迷人線條。
   ▲▼Harry Winston 。（圖／公關照）


▲海瑞溫斯頓正在台展出1顆5.42克拉蛋面切工的緬甸鴿血紅寶石為主石的頂級紅寶石鑽石項鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼Harry Winston 。（圖／公關照）
▲海瑞溫斯頓頂級珠寶系列藍寶石、粉紅剛玉及鑽石項鍊。

►曾之喬霸氣喊：我不靠老公買鑽石！謝欣穎橘色開胸禮服搭藍寶石

►陳庭妮戴「8千萬祖母綠」助陣卡地亞　胡宇威甜喊：眼睛離不開她

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, 陳庭妮, 海瑞威斯頓, Harry Winston

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