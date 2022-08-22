「妙麗」頂激短髮搶下PRADA新面孔　牽「富二代」新男友現身街頭

記者王則絲／台北報導

「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）近日驚喜宣布成為PRADA新版圖PRADA BEAUTY的代言人，成為品牌重磅新面孔，只見艾瑪華森竟是頂著激短髮造型出鏡廣告，讓粉絲幾乎要認不出，成功掀起話題；與此同時，艾瑪華森於近日被目擊與新任「富二代」男友甜蜜牽手現身街頭，可說是事業愛情兩得意。

▲艾瑪華森搶下PRADA全美妝支線代言人。（圖／翻攝自IG@pradabeauty）



許多精品時裝品牌都有跨足美妝事業，舉凡DIOR、GUCCI⋯⋯愛馬仕也陸續開發美妝產品，而PRADA也不例外，於近日正式展開了全新美妝支線PRADA BEAUTY，並找來知名英國演員艾瑪華森擔綱代言人，且在雙方合作時，艾瑪華森便要求親自執導全新的香水廣告，該廣告已於18日釋出，充分展現了艾瑪華森的各種面貌，以及始終如一的個人魅力。

然而好事不僅這一樁，擁有天仙級顏值與才華洋溢的艾瑪華森，最近被捕捉到與新任「富二代」男友甜蜜牽手約會，她穿著一身紅色平口洋裝，十分甜美。

Emma Watson looks spellbound on Venice break as she walks hand in hand with son of tycoon Sir Philip Green https://t.co/GycnkF3sEk — Daily Mail Online (@MailOnline) August 21, 2022

據外媒報導，她的新男友身份非凡，為英國新百通集團（Arcadia Group）創辦人菲利普格林（Philip Green）的兒子布蘭登格林（Brandon Green），現年29歲，比今年32歲的艾瑪華森小了幾年，不過對方家族可是有高達23億美元的身價，相當驚人，艾瑪華森最近可說是事業、愛情兩得意呢。

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