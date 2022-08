「妙麗」頂激短髮搶下PRADA新面孔　牽「富二代」新男友現身街頭

記者王則絲/台北報導

「妙麗」艾瑪華森(Emma Watson)近日驚喜宣布成為PRADA新版圖PRADA BEAUTY的代言人,成為品牌重磅新面孔,只見艾瑪華森竟是頂著激短髮造型出鏡廣告,讓粉絲幾乎要認不出,成功掀起話題;與此同時,艾瑪華森於近日被目擊與新任「富二代」男友甜蜜牽手現身街頭,可說是事業愛情兩得意。

▲艾瑪華森搶下PRADA全美妝支線代言人。(圖/翻攝自IG@pradabeauty)



許多精品時裝品牌都有跨足美妝事業,舉凡DIOR、GUCCI⋯⋯愛馬仕也陸續開發美妝產品,而PRADA也不例外,於近日正式展開了全新美妝支線PRADA BEAUTY,並找來知名英國演員艾瑪華森擔綱代言人,且在雙方合作時,艾瑪華森便要求親自執導全新的香水廣告,該廣告已於18日釋出,充分展現了艾瑪華森的各種面貌,以及始終如一的個人魅力。

然而好事不僅這一樁,擁有天仙級顏值與才華洋溢的艾瑪華森,最近被捕捉到與新任「富二代」男友甜蜜牽手約會,她穿著一身紅色平口洋裝,十分甜美。

Emma Watson looks spellbound on Venice break as she walks hand in hand with son of tycoon Sir Philip Green https://t.co/GycnkF3sEk