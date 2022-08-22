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Yeezy Gap用「黑色垃圾袋」陳列被罵翻　肯爺出面回擊：我不會道歉

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記者王則絲／台北報導

美國饒舌歌手肯爺（Kanye West，更名為ye）與時尚潮流圈關係密不可分，日前他與GAP合作的Yeezy Gap系列，因以「黑色大袋子」裝衣服陳列販售的方式，讓不少人認為就像在翻垃圾袋，被批評是拿遊民開玩笑，飽受抨擊，使得肯爺不得不出面反擊，接受電視採訪並堅決立場，強調：「我是一個開創者，我不會在這裡為我的想法道歉。」

▲Yeezy Gap。（圖／翻攝自推特）

▲Yezzy Gap系列的陳售方式。（圖／翻攝自推特）

Yeezy Gap系列服裝日前在店舖販售時，有別於一般以衣架整齊掛在牆面上的陳列方式，反而是把所有衣服裝進巨大的黑色袋子，一桶一桶的放在店內讓顧客去挑、去找，是相當新穎的作法，而這樣的陳列方式其實是肯爺的要求，他希望每個人都能去「挖掘」，親自去找到屬於自己的衣服，所以就連店員也都被指示不要去幫客人找尺寸、找顏色，整個消費過程全憑大家自己動手。

不過這樣的陳列方式在網上曝光後，有不少網友認為這讓人感覺像在「翻垃圾袋」，並質疑肯爺是否在暗諷無家可歸的遊民或是流浪者，因此讓他飽受抨擊，事情如滾雪球般鬧大，讓肯爺不得不出面接受電視採訪，解釋酸民們已完全曲解了他的原意。

然而肯爺在採訪中態度強硬，他表示他並不是來道歉的，強調：「我是一個開創者。」對於民眾不佳的觀感，他清楚表示：「我不會在這裡為我的想法道歉，那正是現在媒體們希望我們做的，他們只想要我們道歉，做出他們期望的事。」重申大家不該醜化社會上的開創者們，此外他也解釋那並不是「垃圾袋」，不過只是一個大尺寸的袋子，他其實想表達的是希望讓所有人都能接觸到好設計，這是他主理Yeezy以來所一直強調的概念。

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關鍵字：

肯爺, Kanye West, ye, Yeezy Gap, Yeezy, 垃圾袋

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