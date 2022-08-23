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47歲名模洪曉蕾逆天美顏　網友驚：仙女完美零死角！

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▲47歲名模洪曉蕾一打二兼顧家庭事業依舊逆天美顏。（圖／東森自然美提供）

▲47歲洪曉蕾一臉緊緻凍齡，堪比被時光遺忘的人間仙女。（圖／東森自然美提供）

生活中心／綜合報導

名模洪曉蕾每次出現在鏡頭前，狀態總是好得驚豔全場，不僅散發著渾然天成的優雅氣質，其一臉緊緻凍齡、煥發光澤的美麗肌膚，堪比被時光遺忘的人間仙女。有著一雙逆天長腿及一張精緻五官的洪曉蕾，自早期出道一踏上時尚伸展台即備受各界關注。近年來也不斷嘗試新領域，像是擔綱節目主持人、挑戰大螢幕演戲、也曾跟上網路Podcast頻道熱潮自開節目，已經47歲的洪曉蕾始終維持得像當年剛出道一樣清新、笑容爽朗、神采奕奕，絲毫看不出來是長年1打2、育有一雙青春期少男少女的美麗媽咪，也因此令人格外好奇她究竟是如何兼顧家庭及事業又能保養得宜、維持逆天美顏。

一打二兼顧家庭事業 洪曉蕾最重視效率保養。

洪曉蕾過去曾在訪談時透露自己很愛美，但是為了要多留些時間陪陪家中兩個寶貝，因此保養的效率是她最在意的，一定要程序簡單又有感，才能成為她的最愛。尤其身在演藝圈經常有機會接觸到第一手保養訊息，她向來不排斥嘗試各種新技術或新成分，但很堅持要按照自己身心狀況及季節變化去調整飲食、運動量和保養品，一旦用到真心喜愛的保養好物也會樂於分享給身邊的人。

森美妍「極地雪玫瑰凝霜」用過回不去 天天被肌膚光采感動。

然而，全球平均氣溫急速攀升、加上紫外線的荼毒，以及環境中各種髒汙，令許多愛美女性的肌膚頻頻出狀況，甚至已有高達7成台灣女性自認為屬於敏弱性膚質。尤其亞洲人天生肌膚屏障較弱容易乾燥、敏弱，肌膚容易暗沉，加速老化問題發生，也因此令人好奇名模洪曉蕾到底都是怎麼保養的？為什麼臉上絲毫不見歲月的痕跡，多年來始終維持肌膚煥活光采？

洪曉蕾透露，森美妍「極地雪玫瑰凝霜」就是她近期的保養新寵，其清爽的質地很適合夏天使用，可作為鎮靜夏日曬傷後的肌膚或急救凍膜，其成分選用珍稀植物－極地雪玫瑰使用感相當溫和舒適，就連敏弱肌都能安心使用。每天伴隨著淡雅的保養香氛保養肌膚的過程同時也療癒了心靈，而且使用後肌膚所綻放的煥白光采，光是照鏡子連自己也會感動，洪曉蕾大讚：「極地雪玫瑰凝霜真的超有感，用過真的回不去了~」，她認為愛自己的女性會愈來愈美麗，而美麗會讓女性更有自信，這樣的正向循環才能驅動女性樂於投入生活、照顧家庭、發展事業，時時呈現最佳狀態。

▲47歲名模洪曉蕾一打二兼顧家庭事業依舊逆天美顏。（圖／東森自然美提供）

▲極地雪玫瑰凝霜嚴選阿爾卑斯山雪玫瑰精萃，極致修護力，提升肌膚活力。（圖／東森自然美提供）

珍稀雪玫瑰X多種植萃成分 日間修護肌活新生。

森美妍「極地雪玫瑰凝霜」的保養關鍵，嚴選來自阿爾卑斯山的雪玫瑰精萃，這是一種生長在酷寒極凍之地的奇蹟之花，即使面對極乾冷氣候及大量紫外線，仍毫無畏懼地長年在雪地中綻放嬌嫩風采，然而雪玫瑰成分自古以來不易採集與人工種植，因此還被列入珍稀植物名單。

「極地雪玫瑰凝霜」選用獨家技術萃取而成的雪玫瑰精華，蘊含來自大地的修護神力，提供肌膚全天候的修護肌活。成分另添加「冰川醣海藻」提升肌膚的防禦力，有大自然醫生美名的「老虎草」積雪草及紫草根迅速改善肌膚粗糙、恢復肌膚彈力，再加上表皮修護因子(EGF)深層修護防禦幫助肌膚保水補給，因此能延緩肌膚老化、修護肌膚敏弱問題，也能提升肌膚活力，白天使用也不易造成脫妝卡粉，可維持一整天的肌膚潤澤，幫助忙碌的現代女性抵禦外在惡劣環境並挺住內在壓力，實現夢寐以求的新生美肌。

▲47歲名模洪曉蕾一打二兼顧家庭事業依舊逆天美顏。（圖／東森自然美提供）

▲森美妍「極地雪玫瑰凝霜」30ml NT$5,980。（圖／東森自然美提供）

洪曉蕾近期愛上森美妍「極地雪玫瑰凝霜」的煥活修護力，對抗外在環境的紫外線、高溫以及潛藏於內在的心理壓力，憑藉極地植物的超強生命力勇於綻放自我，把握8/24(三) 22:20東森購物46台好評開賣，一窺洪曉蕾的美肌秘密。
東森購物網：https://www.etmall.com.tw/i/3558950


 

關鍵字：

東森自然美, 森美妍, 極地雪玫瑰凝霜, 洪曉蕾

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