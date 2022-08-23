fb ig video ETtoday search mobile

8個小白鞋品牌不易撞款！燕麥色網球鞋、Converse日本限定高質感必入手

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

論及鞋櫃裡的必備鞋款，小白鞋絕對排名第一！買過一雙又一雙的小白鞋，除了大家如數家珍的大品牌，《美麗佳人》再推薦各位蜈蚣8個不易撞款的小眾品牌白鞋。

1、Jil Sander

以簡約風格出名的Jil Sander，在極簡大勢之中依舊能端出品牌獨有的記憶點設計，是當今眾多喜愛minialist穿搭風格的男女孩們所崇尚的品牌。

回歸今日的小白鞋主題，Jil Sander推出一款厚底小白鞋，溝槽紋路的橡膠增高鞋底，鞋面採用小牛皮製作，讓小白鞋多了幾分細緻與正式感，看似簡單卻又不那麼簡單。

 

2、Converse Japan

看到Converse可別急著滑過，內行的球鞋控就知道，Converse Japan有別於其他國家的Converse，為獨立操作的生產線，因此日本Converse所發行的款式總是跟你所熟悉的帆布鞋不一樣。像是今年甫推出的魔鬼氈設計、寬鞋帶樣式抑或是皮革面料的小白鞋，都是台灣Converse櫃點沒看過的小白鞋款式。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3、Acne Studio

來自瑞典的小眾品牌Acne Studio，以呆萌又傻氣的「:|」表情最為人熟悉，將此符號放置到小白鞋的鞋跟位置，很適合在夏天搭配上短褲、短裙，低調地向走在身後的行人們賣萌。

4、Maison Mihara Yasuhiro（MMY）

由日本設計師三原康裕所創立的潮牌Maison Mihara Yasuhiro，洞悉經典的帆布鞋的輪廓之後進行改造，三原康裕將橡膠鞋底做出融蠟般的效果、成為品牌的代表鞋款「OG Sole」。獨特線條與吸睛設計讓余文樂、工裝大佬Nigel Cabourn都愛上，除了自己穿上腳更透過各自的服飾品牌與MMY合作推出聯名款。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

余文樂品牌Madness與MMY聯名款

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5、On

前陣子甫和Loewe推出聯名專業跑鞋的On，一直以來皆以穿著的舒適度作為鞋款設計的首要原則，從2010年創立品牌以製作跑鞋起家，到現在開發出許多種不一樣的休閒/運動用鞋。而若是要從On來挑選日常好搭的小白鞋，編輯推薦以網球王子羅傑費德勒（Roger Federer）為名所設計的Roger系列，搭載品牌最引以為傲的「Cloud」鞋底科技，兼具百搭與實穿特性。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6、Studio Doe

台灣小眾品牌Studio Doe，以簡練的設計風格做為品牌定調，擅長將細節處理融入基本款服飾，看似日常卻別具質感。第一次推出鞋款，就來挑戰市場競爭最強的小白鞋！將服裝設計手法套用到小白鞋Beyond Basic CL221上，雙骨線元素讓鞋頭在視覺上達到收窄效果，看起來更為優雅、仙氣。鞋面延伸向後還有拼接車縫爬線，展現品牌旨在細節中求變化的核心精神。鞋面採用耐磨的人工合成皮革製作，內裡則是鋪上舒適的天然麂皮。

▲小白鞋 。（圖／美麗佳人提供）

▲小白鞋 。（圖／美麗佳人提供）

7、Ept

無意間發現，韓國小眾品牌Ept在當地部落客與小紅書之間有許多人搶著入手、進而成為google trend上的熱搜小白鞋品牌！全名為East Pacific Trade，最受歡迎的鞋款為燕麥鞋底與奶油白配色的Court網球鞋。鞋舌與鞋跟之處以刺繡的方式綴上品牌logo，鞋身側邊則有藍色的標籤註記品牌的全名，清新文藝的韓風調性，加上低調的2cm增高鞋底，也難怪大家搶著入手。根據博主們的分享，Ept Court的版型正常，可依照平常所穿的鞋子尺寸挑選，不過，也因為現正夯，預購平均需要等待約莫兩個月的時間。

▲Ept Court網球鞋每雙售價約NT$3,000。（圖／小紅書@Lycheerz、@mochikiyo0）

8、Rothy's

希望能在2023年完成循環生產鏈，Rothy's盡可能地回收自家產出的鞋款、進行再造，永續精神深受許多環保人士喜愛。所要推薦的小白鞋為Rothy's的The Lace Up Sneaker，整雙鞋都是以廢料生成：鞋面為回收塑膠瓶、柔軟的填充觸感為回收毛線。而最大的推薦原因，在於這一雙白鞋可以直接丟入洗衣機清洗，對於愛穿白鞋卻又懶得刷洗的人來說，完全是一大福音！

▲Rothy's The Lace Up Sneaker每雙售價165美金。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2022新球鞋看這邊！adidas Originals、Nike、New Balance…球鞋控的夢幻逸品都在這(持續更新

● 凱特王妃愛穿的小白鞋Superga品牌大使換Emily Ratajkowski當，2大聯名鞋款曝光

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 穿搭, 小白鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

「全台最美公園咖啡館」卡啡那台北首店地點曝光！　網：終於來了

「全台最美公園咖啡館」卡啡那台北首店地點曝光！　網：終於來了

總是發懶？「6種行為」讓你虛度光陰，什麼事都做不好

總是發懶？「6種行為」讓你虛度光陰，什麼事都做不好

孫藝真穿「Valentino芭比粉」挺巨肚登封！　剪了短髮變最美孕婦

孫藝真穿「Valentino芭比粉」挺巨肚登封！　剪了短髮變最美孕婦

老是嘴饞想吃東西？營養師曝7大原因　常邊做事邊吃也中 《睡魔》第一季10條金句回顧：死亡根本不值得，有好多事值得活 星巴克8／22起「全品項買一送一」　挑對時段進店現賺一杯 5個小習慣讓你「無感存錢」　存款默默多出1萬元 SOGO不二糕餅蛋黃酥「300人排隊搶」　第二天開店1小時全賣光 金色髮飾不怕老氣俗掉　法國精品牌秋季狂推優雅款 表面看起來傻傻、實際超腹黑的「心機女」TOP 1簡直就是演戲高手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面