8個小白鞋品牌不易撞款！燕麥色網球鞋、Converse日本限定高質感必入手

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

論及鞋櫃裡的必備鞋款，小白鞋絕對排名第一！買過一雙又一雙的小白鞋，除了大家如數家珍的大品牌，《美麗佳人》再推薦各位蜈蚣8個不易撞款的小眾品牌白鞋。

1、Jil Sander

以簡約風格出名的Jil Sander，在極簡大勢之中依舊能端出品牌獨有的記憶點設計，是當今眾多喜愛minialist穿搭風格的男女孩們所崇尚的品牌。

回歸今日的小白鞋主題，Jil Sander推出一款厚底小白鞋，溝槽紋路的橡膠增高鞋底，鞋面採用小牛皮製作，讓小白鞋多了幾分細緻與正式感，看似簡單卻又不那麼簡單。

2、Converse Japan

看到Converse可別急著滑過，內行的球鞋控就知道，Converse Japan有別於其他國家的Converse，為獨立操作的生產線，因此日本Converse所發行的款式總是跟你所熟悉的帆布鞋不一樣。像是今年甫推出的魔鬼氈設計、寬鞋帶樣式抑或是皮革面料的小白鞋，都是台灣Converse櫃點沒看過的小白鞋款式。





3、Acne Studio

來自瑞典的小眾品牌Acne Studio，以呆萌又傻氣的「:|」表情最為人熟悉，將此符號放置到小白鞋的鞋跟位置，很適合在夏天搭配上短褲、短裙，低調地向走在身後的行人們賣萌。

4、Maison Mihara Yasuhiro（MMY）

由日本設計師三原康裕所創立的潮牌Maison Mihara Yasuhiro，洞悉經典的帆布鞋的輪廓之後進行改造，三原康裕將橡膠鞋底做出融蠟般的效果、成為品牌的代表鞋款「OG Sole」。獨特線條與吸睛設計讓余文樂、工裝大佬Nigel Cabourn都愛上，除了自己穿上腳更透過各自的服飾品牌與MMY合作推出聯名款。

余文樂品牌Madness與MMY聯名款











5、On

前陣子甫和Loewe推出聯名專業跑鞋的On，一直以來皆以穿著的舒適度作為鞋款設計的首要原則，從2010年創立品牌以製作跑鞋起家，到現在開發出許多種不一樣的休閒/運動用鞋。而若是要從On來挑選日常好搭的小白鞋，編輯推薦以網球王子羅傑費德勒（Roger Federer）為名所設計的Roger系列，搭載品牌最引以為傲的「Cloud」鞋底科技，兼具百搭與實穿特性。

6、Studio Doe

台灣小眾品牌Studio Doe，以簡練的設計風格做為品牌定調，擅長將細節處理融入基本款服飾，看似日常卻別具質感。第一次推出鞋款，就來挑戰市場競爭最強的小白鞋！將服裝設計手法套用到小白鞋Beyond Basic CL221上，雙骨線元素讓鞋頭在視覺上達到收窄效果，看起來更為優雅、仙氣。鞋面延伸向後還有拼接車縫爬線，展現品牌旨在細節中求變化的核心精神。鞋面採用耐磨的人工合成皮革製作，內裡則是鋪上舒適的天然麂皮。

7、Ept

無意間發現，韓國小眾品牌Ept在當地部落客與小紅書之間有許多人搶著入手、進而成為google trend上的熱搜小白鞋品牌！全名為East Pacific Trade，最受歡迎的鞋款為燕麥鞋底與奶油白配色的Court網球鞋。鞋舌與鞋跟之處以刺繡的方式綴上品牌logo，鞋身側邊則有藍色的標籤註記品牌的全名，清新文藝的韓風調性，加上低調的2cm增高鞋底，也難怪大家搶著入手。根據博主們的分享，Ept Court的版型正常，可依照平常所穿的鞋子尺寸挑選，不過，也因為現正夯，預購平均需要等待約莫兩個月的時間。

▲Ept Court網球鞋每雙售價約NT$3,000。（圖／小紅書@Lycheerz、@mochikiyo0）



8、Rothy's

希望能在2023年完成循環生產鏈，Rothy's盡可能地回收自家產出的鞋款、進行再造，永續精神深受許多環保人士喜愛。所要推薦的小白鞋為Rothy's的The Lace Up Sneaker，整雙鞋都是以廢料生成：鞋面為回收塑膠瓶、柔軟的填充觸感為回收毛線。而最大的推薦原因，在於這一雙白鞋可以直接丟入洗衣機清洗，對於愛穿白鞋卻又懶得刷洗的人來說，完全是一大福音！

▲Rothy's The Lace Up Sneaker每雙售價165美金。



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