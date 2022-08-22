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翹臀珍披Ralph Lauren訂製鏤空婚紗嫁了！　6尺長頭紗超有氣勢

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▲Jennifer Lopez 。（圖／CFP）

▲珍妮佛羅培茲（右）與班艾佛列克（Ben Affleck）2月甜蜜出席特映會畫面。（圖／CFP）

記者鮑璿安／外電報導

52歲拉丁天后﻿J. Lo珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與班艾佛列克（Ben Affleck）於美國時間20日晚間舉行盛大的莊園婚禮，現場相當保密，隨後才有「空拍婚紗照」釋出，據了解，翹臀珍穿著Ralph Lauren訂製禮服，露背鏤空勾勒出性感曲線，哪怕遠看也藏不住高雅氛圍。 

珍妮佛羅培茲選擇Ralph Lauren白紗，特別運用背部挖空的性感剪裁，襯托出她的極致曲線，加上荷葉邊細節傳遞復古經典氣息，約6公尺長的頭紗非常有戲劇性，在明亮的白色走道間創造氣勢，與新郎班艾佛列克頗具現代的白色燕尾服夾克相襯，模樣很般配。

Ralph Lauren白紗是名人婚禮首選之一，珍妮佛羅培茲也並非頭一遭接觸，過去在2021 時尚奧斯卡Met Gala、2019 CFDA Awards等大型典禮都選擇過Ralph Lauren。當晚，她還選擇了Alexander McQueen 無袖禮服，採用花卉提花面料，是珍妮佛羅培茲收藏多年的款式，也如她所願在婚禮當天穿上，一圓美夢。好萊塢巨星麥特戴蒙夫婦、芮妮齊薇格等人都受邀出席見證歷史時刻。

▲Jennifer Lopez 。（圖／CFP）

▲2021年Met Gala盛會，Jennifer Lopez穿著Ralph Lauren連身裙合體班艾佛列克放閃 。（圖／CFP）

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關鍵字：

珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez, Ben Affleck

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