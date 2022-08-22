不是只有蛋黃酥！百貨「內行隱藏版月餅」大點名

記者蔡惠如／綜合報導

中秋佳節近，近年台灣市場蛋黃酥變成大熱門，日前台中蛋黃酥名店「不二糕餅」北上快閃，首日爆出排隊長龍，第二天即便是上班日也是開店一小時被搶光，但除了蛋黃酥之外，還有許多百貨知名店家早已進駐當「潛力股」，口味好默默熱銷還免排隊，拿來送禮一試就知「你很內行」。

TWG Tea精品茶葉

把茶葉賣成精品的TWG Tea，今年中秋推出「永恆之月茗茶月餅禮盒」，以及限定茶款「永恆之月茗茶，以月光、星辰、晚風為元素的清香秋夜，月餅選用台灣阿里山茶與日月潭茶重新詮釋，採用古法烘焙讓餅皮散發幽雅清香；限定茶飲則以白茶及清新綠茶作為基底，注入熟成莓果，清淡微甜，售價1,750元起。

三統漢菓子

在台北信義區屹立40年的漢餅老店「三統漢菓子」，近期進駐SOGO忠孝館，旗下招牌流心酥曾創下月賣一萬顆的紀錄，結合蛋黃酥風格，其內的蛋黃居然還有流心金沙的口感，而且不甜膩很適合現代人的口味，還提供芋泥、抹茶等多種口味，絕對不會吃膩，店內的美人綠豆冰糕也超級唰嘴，口感清爽，天氣熱吃剛剛好。

▲SOGO忠孝館三統漢菓子，彩月餡禮，售價541元。

皇上不上朝

台南手作烘焙店「狸小路手作烘焙」旗下新品牌皇上不上朝，今年推出創新口味菠蘿蛋黃酥9入盒，與港式菠蘿皮作結合，創新又兼具豐富口感，在京站時尚廣場電商平台「QONLINE」上架，就獲得熱銷冠軍，讓喜歡港式月餅的民眾嚐鮮，單盒售價690元。

同場加映：大葉高島屋推出狗狗專屬月餅

大葉高島屋9／10前於地下1樓中央水族廣場、糕點區與MiaC’bon頂級超市聯合推出「中秋名店月餅禮盒賞」，超過30家知名品牌齊聚一堂，8／25前預購指定品牌月餅可享滿2000元送好禮優惠，而位於1樓寵物美容沙龍「大葉白佳代」，更特別推出狗狗專屬的中秋月餅禮盒，讓毛孩也能一起開心過中秋節。