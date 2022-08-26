四款草編包背上班像去度假　LV放大版老花巨可愛、Marni掀瘋搶

實習記者蔡孟廷／綜合報導

每年一到夏天就會讓人好想衝海邊，但一想到要面對艷陽高照、滾燙沙子跟中暑的風險，就完全打消都市麗人去海邊的念頭了。但誰說在冷氣房裡就不能享受夏天，為了迎接盛夏，品牌們紛紛推出草編包來應對夏天的高溫跟汗水，讓每個在都市叢林奔走的OL們坐在辦公室也能像度假！今天《ET Fashion》幫各位挑選四款可愛的草編包，讓妳在夏天的冷氣房感受陽光明媚，卻也清爽無比！

Louis Vuitton OnTheGo MM托特包

LV的巨大老花怎麼這麼可愛！而且也不在傳統的塗層帆布上，而是盛開在帶著夏日氣息的拉菲草上，同時配上焦糖色的老花刺繡，背上這顆包彷彿率性而自在的拿著一球冰淇淋，步行在盛夏的巴黎。

▲超大型的焦糖色老花，配上清爽的拉菲草碰撞出全新的高級感。（圖／翻攝自LV官網）

Stella McCartney鍊條滾邊編織肩背包

想必大家對Stella McCartney的鍊條滾邊包包已經不陌生了，設計師將拉菲草運用其中，在維持環保精神的同時更是與夏日風情融合出新的火花，金黃色的拉菲草不禁讓人想起英國伯恩茅斯海灘與那美好的夏日景緻。

▲把原本經典的環保皮革變成了拉菲草，維持環保的同時也帶來滿滿的夏日風情（圖／翻攝自Farfetch官網）



Paco Rabanne金屬片拼接編織手提包

說起法國時尚品牌Paco Rabanne就會讓人想起那一件件如鎖子甲般的金屬貼身洋裝，這顆包包在拉菲草拼接了銀色的金屬片，將品牌基因融合其中，同時也降低了拉菲草的休閒感，讓渡假包變得一年四季都實背。

▲在滿滿夏日風情的拉菲草包上加了金屬片，降低季節感的同時也增加了未來感（圖／翻攝自Farfetch官網）

Marni皮革滾邊編織包

可愛的尺寸讓這顆包包成為時下女孩們的最愛，有如色票般的顏色種類更讓人難以抉擇，除了能夠手提之外，還能肩背與斜背，不同的背法配上足以滿足每個人的顏色需求，令這顆包包在網路上掀起一陣全民瘋搶的熱潮。

▲可愛的尺寸配上多元的顏色和背法，平易近人的可愛讓人愛不釋手（圖／翻攝自Farfetch官網）

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