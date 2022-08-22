專家：8成落髮都是因為清潔不當，「5件事」必須做仔細

▲落髮年齡越來越下降。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌壓力大，超過一半的人都有落髮困擾，落髮除了遺傳因素外，還包括其他外在原因，而清潔不當就佔了80%，好剪才專業髮型師分享平常清潔頭髮必須做到五件事，能預防落髮，將掉髮傷害減到最低。

# 絕對要天天洗頭

不論天氣是熱還是冷、頭皮感覺有沒有出油，都必須要天天洗頭，空氣中充滿著各種灰塵，更不用說外出時外面的車輛所排放的廢氣，這些髒污都會卡在頭皮上，因此天天洗頭絕對是基本中的基本。

#務必洗兩次頭

洗兩次頭髮的意思並不是早上一次晚上一次這樣，而是你每次洗頭都要洗兩遍，這樣才能夠深層的將頭皮上的髒污給洗淨，不然很有可能只有頭髮洗乾淨了，頭皮卻還沒完全洗淨。

#選擇一罐真正適合你的洗髪產品

先真正了解自己的頭皮髪性，在選擇對應的髪品。尤其許多男生會跟女生一起共用，但一般女性使用的洗髮精中可能會加入柔順成分，這些成份反而容易阻塞在男生的毛孔，提醒男生們可挑選控制出油洗髮精、頭皮溫和清潔、能緩和敏感的洗髮精。

#洗完頭一定要吹好吹滿

處於潮濕的頭皮，毛細孔是張開的，如果沒有在第一時間吹乾，濕氣容易進入毛孔造成頭皮循環不良，也會讓頭皮細菌滋生，更容易造成落髪；最後，頭髮過久未吹乾，毛鱗片是張開的狀況下，會使髮絲變得更脆弱，尤其是染燙過的受損髮，更一定要馬上吹乾來好好養護頭髮。

#頭皮保濕很重要

頭皮的老化速度，是臉部的6-8倍！尤其在台灣幾乎一年四季都有著大太陽，這樣的曝曬之下頭皮水分流失速度快，因此頭皮的保濕、舒緩就相當的重要，養成每日選用使用適合的頭皮保濕精華是很重要的，尤其當曝曬一整日陽光，更需要加強早晚噴塗保濕精華。

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