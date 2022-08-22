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原子少年爆紅首登潮流活動比帥　林佳辰曝私下習慣：鞋穿到破為止

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▲《原子少年》團體出席adidas Originals新鞋發表活動。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

選秀節目《原子少年》團體「天王星」以及「地球」今（22日）出席adidas Originals新鞋發表活動，9人一同演繹由城市遊牧理念誕生的全新鞋款NMD_V3，成員林佳辰打頭陣登場，他表示自己很少嘗試運動工裝風，跟私下打扮不太一樣，看起來成熟許多。而目前工作滿檔，一行人若能放假最想做什麼？大家則默契表示，會好好補充睡眠。

▲原子少年 。（圖／品牌提供）

▲「地球」人氣團員林佳辰（右）、林煥鈞演繹NMD_V3。（圖／品牌提供）

「地球」人氣團員林佳辰、林煥鈞此次分別演繹白色、夜幕綠配色NMD_V3，鞋款是以全新設計的網眼材質包覆，後腳跟與中底連接穩定邊條以半透視TPU材質覆蓋，多色系造型搶眼。而兩人對球鞋的看法很不一樣，林佳辰注重百搭性質，要能夠可以符合日常的多樣化穿著，而林煥鈞則將舒適度放在第一位，他認為練舞時好不好穿是重點。至於兩人私下是否有在收藏鞋款？林佳辰笑說：「其實沒有，都是同一雙一直穿到破掉為止。」林煥鈞也頻頻點頭，「買一雙喜歡的，之後再買一雙外觀差不多的。」

▲原子少年 。（圖／品牌提供）

▲首次出席潮流活動的天王星團員 。（圖／品牌提供）

首次出席潮流活動的天王星團員，小孩、蔡承祐、吳昱廷、高胥崴、高有翔、金雲、唐立杰，則運用工裝風配件巧妙搭配鞋款，面對工作突如其來變多，成員們坦言一方面覺得充實，但也表示睡眠時間嚴重不足，因此若能放假只想「睡到飽」，加上好好大吃一場。

▲原子少年 。（圖／品牌提供）

▲原子少年 。（圖／品牌提供）

▲信義品牌概念店展開台灣原創跨界合作 。（圖／品牌提供）

品牌為迎接鞋款上市，於信義品牌概念店展開台灣原創跨界合作，包含戶外傢俱設計品牌BLACK Design、都市風格咖啡Tzubi Coffee、話題美式漢堡Big Al’s Burgers、多元創意空間Musée Painting Studio以及潮流藝術團隊Artpeace Graphic，滿足好玩、好吃、好逛一站式需求。

【看更多夏季新鞋】

▲▼王子 。（圖／品牌提供）

▲JOGGER X81回溯70年代的慢跑風潮。（圖／品牌提供）

ASICS SPORTSTYLE 全新鞋款JOGGER X81回溯70年代的慢跑風潮，還原當時最具話題的中底鏤空緩震科技，並運用異材質與抗撕裂布料打造，鞋側線條感俐落，提供百搭4色，黑白灰色以及焦糖杏色。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲由蔡依林示範夏季穿搭，此次演繹全新沁涼配色 TRC BLAZE鞋款。（圖／品牌提供）

PUMA TRC Blaze沁涼配色

由蔡依林示範夏季穿搭，此次演繹全新沁涼配色 TRC BLAZE鞋款，色系上包括米色質感麂皮、漾藍高級皮革及水藍 TPU 裁片等海洋色彩異材質拼接鞋面，加上TRINOMIC蜂巢式避震科技，除了符合日常穿搭，耐震性質也是運動首選。

關鍵字：

林佳辰, 原子少年, Adidas Originals, NMD_V3

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