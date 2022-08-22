《睡魔》第一季10條金句回顧：死亡根本不值得，有好多事值得活

記者王則絲／台北報導

Netflix奇幻影集《睡魔》於本月份推出後，在數個國家都奪下排行榜第一名，在台灣也有闖進前3佳績，劇情描述掌管夢境的夢神「摩耳甫斯」因被囚禁長達一世紀，導致夢境領域與清醒世界逐漸陷入危險，在摩耳甫斯逃脫後踏上尋回力量的旅途，並逐一找回逃走的惡夢。隨著第一季完結，埋下的許多伏筆都令人更期待第二季發展，今天就先來回顧《睡魔》第一季的10條金句台詞。

《以下有雷，請斟酌觀看》

1. 摩耳甫斯：「我們始於清醒世界，人們堅持稱之為真實世界，就好像你們的夢境對你們所做的選擇毫無影響，你們這些凡人忙著工作，忙著去愛、忙著掀起戰爭，好像只有你們清醒時的人生才重要，但還有一段人生在等著你們，就在你們閉上眼睛，並進入我的世界之時。 」

2. 摩耳甫斯：「命運能看見過去、現在和未來，他們無所不知。」

露西安：「對，但他們說的是謎語，從不直接說出你想知道的事。」

3. 摩耳甫斯：「告訴我，路西法晨星，如果囚禁在這裡的人都無法夢想天堂，地獄又有何力量？」

4. 約翰：「故事的問題在於，如果一直說下去，人物最後都會死，對不對？」

5. 約翰：「你是個好人，但不幸的是，好人很少在這個世界上存活。」

6. 死亡：「死和出生一樣自然。」



「人出生時那麼高興，彷彿他們是靠自己辦到的，但死亡時卻那麼沮喪、受傷又震驚，但最終，我學到他們真正需要的，只是幾句親切的話，和一張友善的面孔，就像開始時那樣。」

7. 羅伯特戈德林：「我一無所有了，過去八十年的每一分每一秒我都討厭，你知道嗎？」



摩耳甫斯：「那你還想繼續活下去嗎？」



羅伯特戈德林：「你瘋了嗎？死亡根本不值得，我還有好多事值得活。」

8. 科林斯：「你有沒有發覺，只有在你惹麻煩時，大家才叫你的名字？」

9. 葛伯特：「人性讓我讚嘆之處，在於很多人都在尋找不快樂的理由，只有在他們深陷自我製造的痛苦時，才會真正感到滿足。」

10. 葛伯特：「拿愛來說好了，這個例子更好。愛人代表愛不可愛的人；原諒代表原諒不可原諒之事；信念代表相信不可信之事；希望代表即使在無望之時也抱持希望。」