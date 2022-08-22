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晚餐吃對時間很重要！吃不胖的人必遵守的「4個黃金原則」

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▲▼吃不胖的人必遵守「4個黃金原則」 。（圖／Unsplash）

▲吃對食物和吃對時間一樣重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減重是條漫漫長路，很多人已經很努力了，但體重機上數字還是不動如山，但有些人怎麼吃卻吃不胖，吃不胖的人飲食都遵守4個原則，只要跟著做，想要有好身材一點都不難！

▲▼吃不胖的人必遵守「4個黃金原則」 。（圖／Unsplash）

#早上9點前吃完早餐

早餐是一天最重要的一餐，對減重者而言更是一天開啟新陳代謝的開關，曾有研究指出，早上的6點至9點新陳代謝特別旺盛，能激發瘦素，使脂肪不易堆積，且不吃早餐會使代謝處於低迷狀態，使得減重效率變慢。

#下午4點前吃水果

不少女星都曾分享下午就不吃水果，因部分水果含甜份高，若真的想吃水果，可選擇低糖高水份水果，幫助補充維生素和微量元素，幫助增加飽足感，切勿用水果代替晚餐，若挑錯水果，反而瘦不下來。

▲▼吃不胖的人必遵守「4個黃金原則」 。（圖／Unsplash）

#晚上7點前吃完晚餐

先前正夯的168瘦身法，就是拉長每天晚上和隔天早餐的間隔，也就是說若是晚上7點吃完晚餐後，擁有充足時間消耗熱量，避免脂肪堆積，記得晚餐只要吃到七分飽就好，調味盡量清淡，能預防水腫。

#睡前3小時不吃碳水

因為較早吃早餐，睡前就容易有飢餓感，建議晚餐能多補充蔬菜和蛋白質，熱量低又能讓你擁有飽足感，睡前即便再餓也千萬別碰碳水，以免減重功虧一簣。

►專家：8成落髮都是因為清潔不當，「5件事」必須做仔細

關鍵字：

飲食, 吃不胖, 原則

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