「小墾丁渡假村」4人住2晚才7680元　升等貴族別墅再送海生館門票

文／C編

8月即將進入尾聲，好好把握最後的幾天，跟家人去渡假吧！「Her森森」推出「小墾丁渡假村住2晚雙人平日」，原價18000元、特價7680元，直接升等貴族別墅、再加2人免費住並含早餐，優惠不只如此，還送海生館門票2張，當然超值，奔向南台灣好好玩一波。

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▲小墾丁渡假村住2晚雙人平日，原價18000元、特價7680元，點我購買。



位於屏東的小墾丁渡假村總面積達到40餘公頃，250間進口原木建造的芬多精木屋可愛又很有氣氛，還有佔地2千多坪的鄉村俱樂部，非常適合全家大小一起前往、享受園區內提供的服務，光是滿滿的湖光山色美景，就讓人美照拍不完。

入住小墾丁渡假村，不僅擁有心湖、羊舍，可以讓人在這邊餵魚、餵羊，還有園區生態導覽、星空導覽、烤雞親子DIY、SUP立槳等活動可以參與，光是住在這裡就可以玩上一整天，同時做到生態教育活動，讓孩子玩得高興又可以學習新知。

除了各種體驗活動，設施也很多樣化，像是游泳池、保齡球、KTV、射箭、健身房等等活動應有盡有，大人可以放鬆舒壓，遠離城市的喧囂，好好享受一下自然的氛圍。另外，因為是獨立的小木屋居住環境，所以不用擔心人太多、太壅擠，出去玩也可以放心防疫。

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「Her森森」推出「小墾丁渡假村住2晚雙人平日」，原價18000元、特價7680元，直接升等貴族別墅、再加2人免費住（含早餐），還送海生館門票2張，相當於一人才1920元，超划算的價格當然是要帶全家大小一起出發。