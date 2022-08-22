王思平絕美婚紗大露美腿　牙醫老公不輸陣秀近75萬名錶

▲王思平戴上約60萬元的卡地亞1克拉鑽戒拍婚紗照，牙醫老公李世偉則戴HUBLOT 749,000元錶入鏡。（圖／我是凱文工作室提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

35歲女星王思平2020年與牙醫李世偉結婚，育有2歲女兒「米果」，但礙於疫情婚禮延宕多時，兩人終於決定在9月17日於文華東方酒店補辦婚宴，屆時將席開60桌邀演藝圈好友宋米秦、千田愛紗、蔡詩芸等出席。今王思平也公開婚紗照，她連換三套台灣婚紗設計師品牌NICOLE + FELICIA禮服，亮出卡地亞（Cartier）約60萬元的1克拉鑽戒，老公也不讓她專美於前，手腕上的749,000元腕錶出自瑞士名錶HUBLOT。

▲王思平穿NICOLE + FELICIA兩截式白紗展現個性美。

王思平甜蜜的婚紗照由知名攝影師黃天仁掌鏡，模特兒出身的她對時尚流行相當敏銳，而牙醫老公李世偉品味也不差，戴上HUBLOT Big Bang Integrated魔力黑陶瓷計時碼錶入鏡，鏤空面盤設計與錶圈鉚釘設計辨識度很高。

▲王思平再換上NICOLE + FELICIA羽毛裝露出修長美腿。

新娘王思平則選中台灣婚紗設計師品牌NICOLE + FELICIA禮服，一套是流蘇白紗、第二套為兩截式白紗展現個性美，第三套則換上羽毛裝大秀美腿，均搭配摩納哥品牌APM Monaco閃亮的首飾，而1克拉的卡地亞求婚鑽戒也成為婚紗照亮點，若鑽石4C等級不凡，要價約60萬元。

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