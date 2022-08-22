金色髮飾不怕老氣俗掉　法國精品牌秋季狂推優雅款

▲法國亞歷山卓珍珠緞帶抓夾 10,400元。（圖／法國亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時序入秋，髮飾也跟著換季，精品髮飾品牌法國亞歷山卓（Alexandre de Paris）以北國森林為靈感，推出黃金森林系列主題新品，將秋季的金、棕、綠色運用在設計之中，品牌透露金色是一種讓人又愛又怕的顏色，必須要拿捏得恰到好處，否則很容易陷入俗氣與老氣，因此此次選擇以淡淡的金色揉合簡潔的樣式，散發優雅氣息。

▲法國亞歷山卓琥珀光澤仕女夾，7,300元。





▲法國亞歷山卓鏤空葉片仕女夾米色款，5,400元。

亞歷山卓黃金森林髮飾由輕盈且具高延展性的頂級醋酸纖維材質打造而成，當中「珍珠緞帶」以手工彎曲成玳瑁色緞帶造型，搭配施華洛世奇珍珠排成的花朵圖案，無論仕女夾或抓夾都女人味十足；同樣淡金色系的「琥珀光澤」髮飾則點綴閃亮水晶增添奢華感，最具可愛氣息的設計為「鏤空葉片」髮夾，大小不同的珍珠灑落在葉片上，猶如小水滴。

▲香奈兒金色系的Logo髮夾，18,500元。（圖／翻攝香奈兒官網）





▲結合水晶、珍珠的香奈兒髮夾，20,500元。（圖／翻攝香奈兒官網）

香奈兒（CHANEL）2022/23秋冬前系列髮飾，也以金色系為主，標誌性的雙C Logo貫穿新作，款式包括點綴心型墜的金色髮夾，以及結合閃亮水晶、珍珠與黑色裝飾的異材質髮夾，都有招牌Logo的身影，讓人一眼就認出是香奈兒之作。

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