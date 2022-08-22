總是發懶？「6種行為」讓你虛度光陰，什麼事都做不好

▲時間就是金錢，別虛度光陰。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

每個人一天都有24小時，要怎麼運用端看你的決定，有人把一小時當兩小時用，也有人總愛在床上空想，半天就過去了，盤點浪費時間的6個行為，你也中了嗎？

#能躺著就不坐

回到家就躺著，就連吃飽飯也躺著，能躺就不坐，假日也喜歡窩在家，最喜歡窩在床上滑手機，整天都躺著，什麼事情都不做是最快樂的事情。

#能拖就拖

什麼事情總想著等一下再說、明天再說，總是找一些藉口把重要事情一推再拖，有設立目標但從沒實現過，難怪什麼事情都做不好。

#總是抱怨

遇到問題不去解決，反而怪東怪西，就是不怪自己，要知道抱怨也於事無補，有時間倒不如想想該如何解決，發脾氣、狂抱怨只會讓事情越來越糟。

#總喜歡分心

工作的時候，總容易被私事分心，而放假時又喜歡拿公事來困擾自己，每件事情都做不好，滑滑手機又回一下訊息，再吃點零食，一不小心一整天就過去了。

#過度糾結

對於事情總是很難下決定，做或是不做，決定去做但又不知道該麼做，一下往東、一下往西，就是不肯下定決心，過度糾結容易虛度光陰。

#追求完美

世上並沒有什麼事情是完美，別總是陷在自己不夠完美迴圈裡，又進入深深的自責和內耗，預期這樣倒不如找出對應的方法，許多事情熟能生巧，會越來越好的。

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