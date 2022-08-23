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皮膚科醫師曝「外油內乾」成因　做好「4大關鍵保養」助改善

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▲▼ 皮膚科醫師曝肌膚外油內乾原因 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師解答肌膚會「外油內乾」的成因和改善方式。（圖／翻攝IG@ahc.official、@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

炎熱的夏季讓人熱到猛流汗，出油量也暴增，但有些人卻會發現，自己肌膚表面狂出油，但又覺得肌膚內好像很乾，也就是所謂的「外油內乾」，讓人不知道該怎麼保養才好！知名皮膚科醫師廖苑利就指出導致「外油內乾」狀況發生的原因，並分享幫助改善的4大保養守則。

廖醫師表示，「外油內乾」其實就是油性敏感肌的表現，往往是因為油性肌膚的人喜歡使用清潔力強的產品洗臉，而含有高強度界面活性的洗面乳或強效的皂鹼肥皂清潔力較強，容易把皮脂膜破壞，使得肌膚保濕功能變得紊亂，此時肌膚就會乾燥而形成脫屑，出現屏障受損問題。

簡單來說，油性肌膚出油是天生的，但也會受內外因素影響分泌更多油脂，而油性肌屏障受損常是因過度清潔，造成肌膚保水力不足。油皮屏障受損常會有皮膚易過敏、泛紅、乾燥、出油多、搔癢、起皮屑等症狀，而這些皮膚問題是因肌膚受到外界刺激時，進行自我防禦，產生發炎反應，造成角質層受損而產生。

而要改善肌膚「外油內乾」狀況，廖醫師建議在保養上要做好以下4件事。

1.適度清潔

建議選擇清潔力較溫和的潔顏產品，pH值可控制在5.5～5.8為最優，減少皮膚的傷害，尤其要避免使用清潔力較強的皂基、SLS/SLES類潔面產品。

2.修復屏障

「外油內乾」需要補充的是角質細胞間的脂質成分，主要成分有游離脂肪酸、神經醯胺、膽固醇。

3.做好保濕

皮膚的保濕度是由皮脂膜＋天然保濕因子＋角質細胞間的脂質綜合決定的。因此，補水不如補油，油脂是最類似於皮膚皮脂膜的成分，能建立皮膚的抵抗力，減少外界刺激。

4.抗炎

建議選擇橄欖葉萃取物、甘草酸二鉀、紅霉藥醇等主要成分，幫助抗發炎。

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關鍵字：

保養, 護膚, 外油內乾, 油肌, 出油, 乾燥, 敏感, 脫屑, 原因, 成因, 改善, 秘訣, 關鍵, 皮膚科醫師, 醫生

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