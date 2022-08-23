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宜得利進駐微風松高8／26開幕　「同步日本新品」消臭窗簾、單人電動沙發通通有

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▲宜得利微風松高店。（圖／業者提供）

▲宜得利微風松高店將在8／28正式開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

繼無印良品積極開出多間路面店之後，另一日系家居品牌宜得利也首度進駐信義區，於微風松高地下一樓開設首間信義計畫區店舖，大小約190坪，且對外也宣布未來3年將積極展店，2025年全台將達到80間門市，因應信義店開幕還推出限時優惠，加入APP會員可直接現賺30點，等同是要消費1,500元才能累積到的點數。

宜得利家居2007年在高雄開出台灣一號店，至今已經在台耕耘近15個年頭，終於正式進駐信義商圈，在8／26開幕微風松高店，未來3年除了要積極展店，還要開出以餐廚及寢具用品為主的家飾品專門店舖，往更多元化的通路策略發展。

▲宜得利微風松高店。（圖／業者提供）

業者表示，因應近年來生活型態的變化，個體需求逐漸受到重視，讓台灣消費者更加關注生活品質，家具的材質、機能、造型、清潔容易度都是選購時考量的要素，微風松高店開幕預計將引進市面上少見的機能性商品，並首次和日本同步推出新品，包括單人電動沙發、L型貓抓布沙發及消臭窗簾等。

▲宜得利微風松高店。（圖／業者提供）

因應微風松高店開幕，也推出一系列優惠活動，8／26起至9／4期間，同步於香堤大道舉辦快閃店，由自家人氣擔當黑貓KURO現身，民眾與KURO合影打卡即可參加夾娃娃機，有機會獲得最大獎「迷你懶骨頭」。此外於活動期間內，下載宜得利家居APP並加入會員即可現賺30點；開幕期間微風松高店消費滿500元就送50點，另再抽台北老爺酒店住宿券。

無印良品8／8也正式開幕旗下全台最大店「高雄岡山店」，700坪的空間除了又大又好逛。還有獨家話題，包括內部餐廳提供的獨家咖哩飯、限定口味冰淇淋跟啤酒、在地職人合作的每日現烤麵包，跟全台最大的木育廣場等，也成為在地間最熱門的話題，採取深耕在地職人、小農農產等風格，讓台灣物產轉化成日系生活精品也很讓人期待！

▲高雄岡山無印良品。（圖／業者提供）

關鍵字：

宜得利, 微風松高

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