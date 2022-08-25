陳芳語、吳霏、艾薇紛紛上腳！PALLADIUM軍種潮鞋「秋冬5夯色」粉紫潮流、柔霧粉必收

記者鮑璿安／台北報導

法國軍靴品牌PALLADIUM在成立75週年之際，為大勢新作TROOP RUNNER軍種潮鞋推出「全新秋冬配色」，並請到3位跨世代音樂創作者陳芳語Kimberley 、吳霏及艾薇共同演繹，無論是甜酷女孩專屬的粉紫潮流或是中性城市灰橘都即刻引領潮流，將於8月26日發售，潮粉千萬別錯過！

▲陳芳語腳踩TROOP RUNNER軍種潮鞋粉紫潮流配色，演繹時下流行的Y2K風潮。（圖／轉載自陳芳語IG）

PALLADIUM特別號召3位跨世代音樂創作者詮釋TROOP RUNNER軍種潮鞋秋冬新色，陳芳語為大家示範時下正夯的Y2K造型，透過連身泳衣單品演繹下衣失蹤風格，同時腳踩TROOP RUNNER軍種潮鞋粉紫潮流配色，立刻拉長腿部曲線，創造鮮明打扮。偏好中性工裝風則可學習艾薇，用以大口袋設計工裝褲搭配柔霧粉鞋款，酷甜風中帶點帥氣俐落。而吳霏大膽選擇帶有螢光橘元素的TROOP RUNNER軍種潮鞋城市灰橘配色，讓腳尖成為醒目焦點。

▲艾薇（左）個性詮釋TROOP RUNNER軍種潮鞋柔霧粉配色；吳霏（右）穿著灰橘配色。（圖／PALLADIUM提供）

此次主角TROOP RUNNER軍種潮鞋將經典外型再進化，以科技纖維、網眼尼龍、麂皮面料打造異材質拼接鞋面，鑽石菱紋打造全新輪胎橡膠顆粒鞋底並向上延伸至外側鞋身設計，而鞋底部分透過品牌「PALLADIUM」字樣，傳遞十足辨識度。為迎合多樣化風格，PALLADIUM特別獻上秋冬必備配色，包括城市灰、城市灰橘、叢林黃綠，以及甜酷女孩最愛的粉紫潮流及柔霧粉，通過5款新色完美四季穿搭態度。

▲TROOP RUNNER 軍種潮鞋釋出全新2022秋冬潮流配色，粉紫潮流、柔霧粉甜酷女孩必備，NT$2,480。（圖／PALLADIUM提供）

▲TROOP RUNNER軍種潮鞋釋出全新配色，包含城市灰橘、叢林黃綠、城市灰、柔霧粉、粉紫潮流（由左至右），NT$2,480。（圖／PALLADIUM提供）

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