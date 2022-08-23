布萊德彼特完美駕馭「芭比粉」帥翻！《子彈列車》時期大膽Look再+1

記者王則絲／外電報導

好萊塢巨星「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）為宣傳新電影《子彈列車》，從七月開始到現在全球行程沒停過，日前他在韓國首爾以全身「芭比粉色」的亞麻西裝現身活動，又帥又可愛，完美駕馭了如此大膽的顏色；22日電影團隊飛抵日本東京，記者會上布萊德彼特則是把桃粉色藏在內搭，繼續累積他的《子彈列車》時期時髦Lookbook。

▲布萊德彼特一身「芭比粉色」西裝造型帥翻。（圖／CFP）



布萊德彼特自七月開始他的電影宣傳行程，在這一趟旅程中，他幾乎都是穿著設計師Haans Nicholas Mott替他打造的服裝，鬆軟的棉質、亞麻材質取代西裝布料來適應炎熱天氣之外，更用了許多大膽的色調，讓布萊德彼特能充分展現他的調皮性格。

▲布萊德彼特與亞倫強森於首爾活動造型。（圖／翻攝自IG@bullettrainmovie）



布萊德彼特19日出席韓國首爾電影記者會時，選穿了全身「芭比粉色」的套裝，連腳下球鞋都是粉橘的漸層配色，讓他看起來活力四射，再次以大膽造型驚豔外媒；一旁的亞倫強森（Aaron Taylor-Johnson）則是以深紫色的西裝亮相，同樣帥氣逼人。

▲布萊德彼特前往日本東京，把搶眼粉色藏於內搭。（圖／翻攝自IG@bullettrainmovie）



22日他們來到日本東京繼續宣傳工作，活動上布萊德彼特的造型似乎沒有在韓國時這麼搶眼，不過仍維持這時期以來招牌的率性慵懶態度，身穿駝棕色系的休閒裝扮，顯然是過往造型的同款不同色，然而他也不忘來點撞色搭配，將鮭魚粉色的T恤藏於內搭，作為穿搭巧思。

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