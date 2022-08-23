DIKE「高齡風扇」按鈕開機免彎腰　單月默默熱賣一萬台

▲DIKE主打操作友善的變頻風扇熱賣，特受高齡使用者歡迎。（圖／DIKE、OVO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然時序已經入秋，氣溫仍居高不下，台灣品牌DIKE近期推出一款「免彎腰操作」的變頻電扇，簡單清爽的外觀設計受到不少消費者青睞，但其操作面板置於電扇馬達端的設計，讓一些高齡使用者不需彎腰按鈕，獲得不少長青族支持，業者表示自6月起上市後單月最高銷量可達近萬台，看來高齡使用者商機也不可小覷。

從大暑至今正式一年氣溫最高的時候，近期許多地區最高溫仍飆過35度，許多民眾還是持續開冷氣跟電扇降溫，台廠DIKE近期推出的「HLEIOO遙控擺頭DC智能變頻風扇」仍持續熱賣，主因來自「免彎腰輕鬆操作」與「分離式斷源線」兩個獨特設計。

一般的立扇設計，都會將操作面板置於底座，如果找不到遙控器或遙控器在遠處，使用者就必須彎腰低頭按鈕，若使用腳來按，對於平衡力不佳的高齡長輩也會產生危險，該款產品將操控按鈕設計於機頭上方，也就是在扇葉後方的馬達區域，讓使用者在操作時免彎腰，也能看清楚按鈕。

此外在機身後方也有與電源線分離的設計，避免因為移動拉扯，導致電線損壞之外，也可以減輕因為踢到而被絆倒的機率，該款產品推出14吋至16吋規格，14吋售價2,390元，限時促銷價1,090元；16吋售價2,590元，促銷價1,290元。

台灣串流裝置領導品牌OVO近期也首度跨足小家電，以新品牌「幫康」（Bongcom）推出HEPA13密閉循環清淨機A1，標榜是市面上唯一同時具備密閉式循環扇與醫療級HEPA13濾網的清淨機。

OVO表示，市面上結合清淨機與循環扇的產品，以無扇葉機型與開放式風扇為主，其中後者僅做到合潔淨機與循環扇於一體，但循環扇吹出的風並未完全經過過濾，A1則以密閉式潔淨風道設計，號稱可讓循環扇吹出的空氣，可完全經過三層濾網過濾，目前集資價為3,980元，集資時間至9／15。