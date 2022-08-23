BLACKPINK歷年髮型根本教科書　Lisa短髮超耐看、Rosé柔霧紫仙氣逼人

文／美人圈

世界級女團BLACKPINK成軍6年，推出新歌又帶給粉絲驚喜大禮！官方宣布世界巡演的地點及時間，令人驚喜的是，明年3月即將在高雄與BLINK們見面。BLACKPINK已然成為大家心目中殿堂級的女團，除了每次回歸的作品都受到關注外，團員們的造型穿搭也都是眾多女孩們的時尚Icon，這回小編就帶大家一起來回味一下團員們的經典髮型。

BLACKPINK Lisa

經典髮型1：淺金色長髮

Lisa出道初期是金色長髮為造型，成軍六年也換回淺金髮色！自身的混血面孔，以及高挑的身材，搭配上凸顯深邃眉眼的漫畫瀏海因此被人稱作是「人間芭比」。在剛出道淺金髮時期的Lisa還會根據不同造型調整色調，不論是給人冷豔氣息的冷色調；甜美氣質的暖色調，Lisa都駕馭得非常好。

▲Lisa出道初期是金色長髮。（圖／IG@lalalalisa_m，下同）

經典髮型2：亞麻灰X鎖骨髮

隨著《Kill This Love》的回歸，Lisa也換上了位於鎖骨的中長髮，並將淺金色換成了相當個性的亞麻灰色。鎖骨髮是一款可鹽可甜的髮型，帶點波紋的外翹捲度不僅帶出甜美氣質還相當顯臉小，若是零層次的直髮則會給人女強人的氣勢感。

除此之外，使用電棒夾出蛋捲頭或是綁公主半頭也相當俏麗，是一個造型相當多變的髮長，夏季非常適合。

經典髮型3：黑長髮

換上黑髮的Lisa真的太美了！招牌的厚瀏海搭配長直髮給人難以捉摸的氣質，換上空氣瀏海及微卷造型也超有女人味，甚至被Jisoo大讚「黑長髮真的很美，Lisa就好像洋娃娃一样！」

經典髮型4：漫畫瀏海X短髮

說到Lisa最經典的造型，當然就是短髮搭配上招牌漫畫瀏海啦～俐落無層次的黑短髮可是在當時掀起一波「Lisa短髮」熱潮，讓許多不敢剪短的女孩也紛紛換髮。俐落整齊的髮尾除了有修飾臉型的作用，又能展現出帥氣感，再漫畫瀏海的加乘下，讓五官更加立體。

再加入耳圈挑染後，更增強了零層次的直線感，同時讓髮型豐富度更提升。

經典髮型5：莓果粉

Lisa在今年首度染上莓果淺粉色搭配她的招牌短髮，整個人彷彿就像個洋娃娃般甜美～與亮眼的粉色不同，帶有一點果色調的玫瑰金髮色，不僅襯托亞洲膚色調，也讓整體造型看起來更溫和、沒有殺傷力。

BLACKPINK Jennie

經典髮型1：浪漫大旁分

Jennie有著一雙嫵媚勾人的小貓眼型，臉型卻十分的圓潤，是純慾系的代表人物！也因為有這樣的面部特徵，因此蓬鬆大旁分瀏海就相當適合她。透過製造高顱頂的方式、拉長臉部比例，再搭配浪漫的捲度，讓臉型看起來更勻稱。

▲Jennie是純慾系的代表人物（圖／IG@jennierubyjane，下同）

若是圓臉女孩，也建議可以像Jennie一樣綁上高馬尾、丸子頭，同樣也有拉長臉部比例的作用。

經典髮型2：霧灰棕

Jennie大多都是深髮色造型為主，其中這款霧灰棕以溫柔的棕色基底中加入霧面帶灰的元素，帶出髮絲光澤的層次感，溫柔中保留了時尚氣場，相當適合想要沉穩同時卻又希望保留女孩浪漫一面的你。

經典髮型3：觸角染

單純使用局部挑染的方式，將前額的瀏海染成淺金色，與黑髮形成強烈對比，搶眼又別具特色，相當有氣勢感，不過對於一般人來說似乎太過前衛！只有像Jennie的高顏值才撐得起來～

經典髮型4：果汁氣泡橘髮

橘色系髮色在夏天一直都非常受到韓妞們的喜愛，就連平時都以深髮色造型的Jennie，都在今夏換成亮眼的橘色！這款髮色乍看之下好像很難駕馭，不過其實橘色系髮色非常襯膚色，照片中的Jennie即便沒上甚麼妝，氣色依然超好，換上新髮色後看起來似乎更減齡。

BLACKPINK Jisoo

經典髮型1：血澄橘色

出道初期的Jisoo髮色看似很誇張，不過加入了橘色調，因此比起一般的海王紅色，更好駕馭一些！且這款髮色相當襯膚，將原本就肌膚相當白皙的Jisoo襯托的更加雪白了。帶紅感的髮色除了可以掃黃，也可以讓膚色變得紅潤，彷彿自帶腮紅的好氣色、任誰看了都招架不住～

▲Jisoo出道初期的髮色相當襯膚（圖／IG@sooyaaa__，下同）

經典髮型2：霧感可可色

以棕色系作為基調，添加了霧感色調，可以更加凸顯亞洲人的五官輪廓，讓髮色顯白又充滿質感，對於比較低調或是想染回深色的女生來說，想展現出帶點神秘的時尚風格，這款可以充滿個性的髮色就相當適合！

經典髮型3：黑長直髮

沒有任何人可以比Jisoo更適合黑長直髮！在長長的頭髮下擺處剪出層次感，不會顯得厚重，反而輕盈感十足，配上長瀏海彷彿就是從漫畫中走出來的女主角，氣質爆表。

經典髮型4：慵懶捲

想要與Jisoo一樣仙氣？換上不挑人的慵懶捲度，打造出女神氣質～這款髮型的關鍵在於捲度偏大、不密，遠看就像是瀑布傾瀉而下一般優雅。

別忘記將瀏海也上捲，除了讓髮型更一致外，外翻的S型瀏海還可以更修飾臉型，無論菱形臉、方臉或是圓臉都可以嘗試看看～

BLACKPINK Rosé

經典髮型1：淺金色

如果說Jisoo是最適合黑髮的人，那麼最適合淺髮色的人就非Rosé莫屬！自2018年六月的第一篇貼文開始，Rosé的頭髮就一直都是淺色系為主，可以說是漂髮界的教科書～而最具標誌性的髮色就是漂到相當乾淨的淺金色，因為Rosé屬於淡顏型的五官，又加上肌膚相當的白皙，因此淺髮色相當適合她。

▲Rosé的頭髮就一直都是淺色系為主，可以說是漂髮界的教科書（圖／IG@roses_are_rosie，下同）

經典髮型2：玫瑰金

飽和度較低的玫瑰金色，看起來就像是仙女下凡般夢幻！因為本身就相當有造型感，即便Rosé不做任何造型也相當好看～不過提醒大家，底色需要漂乾淨，因此髮質一定會受到損害，平時一定要搭配護髮產品，否則頭髮過於毛躁，質感就大大扣分啦～

經典髮型3：柔霧紫

充滿神秘氣息的柔霧紫更顯仙氣逼人！而且不需特別使用校色洗髮精，褪色後不會變成台妹金，反而轉變成質感的銀灰色，時髦度依舊不減。

經典髮型4：燕麥奶茶

比起其他髮色，染上燕麥奶茶髮色Rosé更加沉穩了！偏亮的棕色系會讓頭髮看起來更加輕盈，搭配上大波浪的捲度、溫柔感倍增！在陽光下髮絲還會隱隱約約發出細緻的色澤，營造出恰到好處的浪漫溫柔，無論誰看了都會秒淪陷。

經典髮型5：美人魚紅

相信BLINK們一定對於美人魚紅髮色的Rosé不陌生吧！BLACKPINK推出的首張迷你專輯中，Rosé就是以這個造型登場。紅色混和些許的棕色，是一款超搶眼色系，除了自帶超強氣場外，看起來艷麗又顯白！

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