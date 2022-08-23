Oris史上最貴錶曝光！　首款彩繪錶秀孫悟空大鬧天宮

▲Oris展出2022新作，焦點為孫悟空限量工坊藝術腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士機械錶品牌Oris去年推出孫悟空限量錶大受歡迎，今年再與上海美術電影製片廠合作，推出第二代的孫悟空限量工坊藝術腕錶，創下品牌多項第一次的先例，是首款採用掐絲琺瑯工藝錶款，也是Oris逾百年歷史以來最高價之作，定價70萬元，並以孫悟空72變為靈感限量72只。

▲孫悟空限量工坊藝術腕錶是Oris第一只採用掐絲琺瑯工藝的錶款，700,000元。（圖／Oris提供，以下同）

▲Oris孫悟空限量錶取材自1961年大陸動畫片《孫悟空: 大鬧天宮》中孫悟空大鬧天宮的場景。

Oris第二代孫悟空錶面盤的主視覺，同樣源自大陸1961年上映的動畫電影《孫悟空: 大鬧天宮》，擷取孫悟空前往龍王宮尋覓寶物兵器定海神針的場景，工藝師以掐絲琺瑯工藝呈現，先使用銀絲在白金底上勾勒出圖案輪廓再填入釉料粉末，送進800度窯中高溫燒炙，於面盤展現生動場景；錶背則鐫刻拿著金箍棒的孫悟空圖案，內載品牌Calibre 400自製機芯，具5日動力儲備、高抗磁特色。

▲限量72只的Oris孫悟空工坊藝術限量腕錶，錶背鐫刻孫悟空圖案。



綜觀瑞士錶界擁有自家琺瑯彩繪部門的錶廠屈指可數，雅典錶（Ulysse Nardin）是少數品牌之一，琺瑯錶由旗下Donzé Cadrans琺瑯錶盤廠手工製作而成，在台亮相的全球限量30只美洲號鎏金琺瑯腕錶即展現工坊細膩手藝，描繪1851年8月紐約遊艇俱樂部（New York Yacht Club，NYYC）會員駕駛的縱帆船美洲號與皇家快艇艦隊在英國比賽贏得勝利，雅典錶以掐絲琺瑯工藝描繪激烈賽事，工匠至少花上50小時以上和26個工序才能完成。

▲雅典錶美洲號鎏金琺瑯腕錶 限量30只，1,441,400元。（圖／雅典錶提供，以下同）

►瘦子潛水裝造型電暈網友 40萬歐米茄上手飆高帥度

►王思平絕美婚紗大露美腿 牙醫老公不輸陣秀近75萬名錶