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安格斯12星座一周運勢8／22-8／28　牡羊爛桃花朵朵開、摩羯有貴星加持

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

才稍稍習慣了行星各就各位，這週太陽、金星、水星等又悄悄來一波大風吹，這些變化對於擅長適應各種新環境的羊座來說只能算是小CASE，這週仍能有貴人在身邊助你一臂之力，工作表現也會十分亮眼。有一好沒兩好，得注意感情上將有明顯下滑，身邊爛桃花朵朵開，這波亂流下要當心愛上不該愛的對象，墜入學友的情網。

金牛座 4.21~5.20

本週牛座星盤在各大行星位移後，卡入一個十分重要的位置，雖然對金牛的來說影響十分有限，不過還是不免直接影響到事業運勢的部份，建議牛座務必以苦幹實幹的態度持續耕耘，而有對象者，與情人的相處能在逛街、散步中累積甜蜜互動，感情平步青雲！單身者持續尋覓中，但緣分並不遠。

雙子座 5.21~6.20

本命宮位裡火星進駐下，本週的雙子需要面對的考驗又再進階，職場上形勢詭譎，你的壓力也隨之而來，不過海水退了就知誰沒穿褲子，工作上盡力為之，有實力自然不必擔心試煉！感情、人際皆有不錯的表現，身邊陪你說話解悶、或給你各種指點的貴人不少，反倒是任性、情緒化的脾氣要收斂一些，別做出後悔的舉動。

巨蟹座 6.21~7.21

水星與太陽的位移，雖然對蟹座來說沒有太過直接性的影響，不過某程度來說倒可以放下你的武裝，這週的你小人漸漸退散中，身邊反而多了挺你的貴人，讓你在職場中講話更有分量，可以發揮你的影響力完成目標！只是感情上依然在原地踱步居多，想要拉近兩人距離，蟹座就不能這麼被動！

獅子座 7.22~8.22

天下無不散的筵席，對獅子來說這週得和一期一會的本命太陽道別，不過少了太陽，獅座運勢也並不會陡然下滑，反倒受到金星的支撐，能在人際與愛情上開出紅盤！這週的你可把重心擺在社交與感情上，工作不需要過於計較得失，吃虧就是佔便宜。反倒是單身獅子，在金星照耀下，是時候停止昏睡，快留意身邊的桃花吧！

處女座 8.23~9.22

處女座能趁著這波行星換位讓運勢抬升一波！特別是週間有太陽位移，運勢將旺上加旺，最明顯的就是工作職場，此時你的效率提昇，只要稍有表現，就很容易受到長輩青睞，而唯一有些美中不足的是，是單身者感情仍呈現原地踏步的狀態，如果遲遲不採取主動，那波感情很可能將無疾而終。

天秤座 9.23~10.22

天袖善舞的天秤，人群中不但具有才華，也很懂得生活，因此這週可望在與朋友、情人歡樂、分享之下度過。然而水星作亂之下，偶爾會出現粗心大意的小失誤，這週秤兒職場上可能被以更加嚴格的標準要求，最好繃緊神經，理財投資方面持續保持嚴謹觀察大局勢變化才是對的，不要想著一次性的投入就可以一步登天。

天蠍座 10.23~11.22

閃亮亮的金星走入蠍座事業宮位，無形中也軟化了冷硬的蠍座，這週的你有機會在職場中運用自己的魅力與優勢，在重要時刻發揮自己的強項，給人眼睛一亮的表現！有伴侶的蠍座，在金星能量釋放下感情就算平淡，也能從日常中小確幸讓感情升溫。單身的蠍座則適合透過彼此共同的興趣拉近兩人距離，不妨順著直覺走。

射手座 11.23~12.21

高溫難耐的日子也成了考驗射手感情EＱ的關卡，特別是最近行星紛紛位移，與情人之間長久累積的細微衝突，很可能在近期浮上檯面，相處中的小摩擦如果沒有充分溝通，就可能成為兩人感情的罩門。單身射手也要管好你自己野放的心，別不小心陷入剪不斷理還亂的泥沼。工作表現差強人意，好在都能以有驚無險作收。

摩羯座 12.22~1.19

水星走入第10宮位，意謂著摩羯座有貴星加持，運勢上將如沉睡的睡獅突然驚醒，工作上將有著不鳴則已、一鳴驚人的聲勢，建議你該表現自己時就不要太客氣，既然都準備好了，就讓大家見證你是多麼努力！至於感情之路看起仍有險阻，單身者進度緩慢，用錯了表白的方式，只怕還在被動等待的同時，好機會被人捷足先登。

水瓶座 1.20~2.18

雖然眾行星紛紛出走位移，當然也包括了庇佑瓶座好一陣子的太陽、水星，不過對瓶座來說情況並沒有你想像的糟，但如果持續悲觀，那麼大好機會就可能從你的指縫中溜走喔！即使近期事事不如你意，也建議你以不變應萬變，眼前的麻煩將能慢慢化解。此時與情人間的感情中出現暗流，彼此除了默契外還需要耐心溝通了解。

雙魚座 2.19~3.20

時間有限，但魚兒想做的事情卻源源不絕！這週魚座很容易被自己絆住，工作或生活都有忙不完的事情，不過畢竟沒有三頭六臂，做得愈多出錯率愈高，與其什麼都要，不如作出選擇，階段性完成！太陽走入感情姻緣宮位，這週與情人間火花四射，但也可能是衝突加深，兩人若是有誤會一定要充分溝通才能避免彼此愈走愈遠。

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延伸閱讀：

2022五星逆行，射手座被迫離開現狀，金牛座最戲劇化的改變，12星座將大改人生方向？

【星星教授安格斯2022/8/22-8/28星座運勢】雙子座靠實力說話，巨蟹座放下武裝

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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