2022唇膏12品牌推薦　一抹滋潤雙唇、戴口罩也不怕掉色

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

因應大家持續戴口罩的生活型態，今年品牌全新口紅系列雖然感覺不像以往眾多，卻都主打耐摩擦、戴口罩也不怕掉色，另一方面也加強滋潤度，持色再久也能使雙唇維持水嫩。

伊麗莎白雅頓完美無瑕唇膏

伊麗莎白雅頓擴展完美無瑕彩妝系列，推出全新完美無瑕緞光潤唇膏、完美無瑕絲絨潤唇膏，總共有6個顏色。

兼顧高彩度和舒適感，塗抹後色澤飽和不暈染、輕盈零厚重。成份富含分子釘複合物、維他命E和西蕃蓮子油，幫助唇部肌膚更加柔軟光滑，同時潤澤保濕。

完美無瑕緞光潤唇膏

共兩色：Daring Coral璀璨珊瑚、Notably Nude蜜桃裸粉

完美無瑕絲絨潤唇膏

共四色：Nude Blush微醺香檳、Embrace Pink奢華胭脂、More Mulberry扶桑漿果、Statement Red幸運艷紅。

嬌蘭ROUGE G紅寶之吻高訂金燦絲絨唇膏

嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏系列推出全新金燦絲絨質地唇膏。在彩妝創意總監 Violette 的推動下，紅寶之吻高訂金燦絲絨唇膏在絲絨質感上添上嶄新的金燦效果，閃耀著低調細緻的光澤。

唇膏採用獨特配方，將深邃的霧光與若隱若現的金燦光澤互相結合，以同色調細微珠光反射光芒。同時配方中注入了芒果油滋養柔軟雙唇，還有玻尿酸長時間保濕。

系列自蝴蝶神秘而絢麗的色彩中汲取靈感，共推出六款濃烈色調。

#214：亮麗紅色加入一抹橘色調， 使唇色更加搶眼迷人。

#530：溫柔婉約的玫瑰粉色，。

#721：迷人的莓果色，大膽奪目。

#829：冷豔而神秘的酒紅色。

#880：鮮艷高雅的藍調紅色極襯托膚色。

#888：融合紅色與棕色的高級磚紅色。

MAKE UP FOR EVER藝術大師愛神特霧唇釉

延續藝術大師唇膏系列設計靈感，以專業彩妝師必備唇刷做為發想，將唇膏蓋設計成刷具筆桿造型，讓施力點更均勻。更獨家首創「無痕斜角智慧刷頭」，擁有水滴型儲存槽設計，無須重複沾取，一塗即完美；搭配唇形零死角寬面唇刷設計，一抹均勻貼合超好上手。

加上絲滑柔霧的24小時持色防水配方，塗抹一次即可完美覆蓋唇色，達到輕薄不厚重的絲絨平滑妝效。全系列由全球彩妝師精選四大色系共11色，友善黃肌零廢色，可甜可鹹輕鬆駕馭。

特別推薦#240浪漫微醺擦起來的煙燻玫瑰色。

黛珂同名訂製持色唇釉

黛珂同名訂製持色唇釉主打保養型唇釉，並推出光澤與粉霧兩種類別。唇彩中添加保濕成份，塗抹雙唇時保持輕盈水潤的舒適感。搭配能保有持色度和光滑度的「高機能晶球配方」。為雙唇帶來水潤度與柔軟度。

光澤型唇釉Dewy rouge

擁有與裸唇融為一體的動感光澤，為唇部帶來豐富色彩和清新輕盈觸感。色號為：#01、#06、#07、#08、#09、#10、#14

粉霧型唇釉Foggy rouge

只要50秒就能完成不易沾染的粉霧美唇，並兼具高保濕溫和舒適感，長時間維持剛上妝般的高顯色度。

色號為：#5、#17、#18。

RMK持色水感唇釉

RMK全新持色水感唇釉，擦起來就像「陽光照耀下，宛若水面般閃爍晶瑩」的質感，細膩講究色彩的微妙變化，精選出10款鮮麗色彩。

擦在唇上後會形成一層薄透均勻具有透明感的彩色薄膜，實現優異的持色效果。薄膜能自在的塑型，層層疊擦後更顯發色、更添光澤度。並且賦予雙唇舒適的使用感，蘊含玻尿酸和玫瑰果油的保濕效果，能同步呵護雙唇。

持色水感唇釉10色中特別推薦#02Warm Butterscotch，帶有淺棕色具親膚色澤的珊瑚褐色調。猶如牛奶糖般散發女人味的大人系色彩。

香奈兒超炫耀精萃唇膏

CHANEL香奈兒2022年推出的全新口紅，乍看外型和其他超炫耀家族相差無幾，卻是品牌首款可以更換蕊芯的唇膏。用完後不需要再買管身，可直接購買喜歡的口紅蕊芯更換。也因為有這種設計，香奈兒超炫耀精萃唇膏內裡的體積尺寸縮小了些，呈現細長形狀，看起來更為優雅。

名稱中的「精萃」指的就是滿滿精華，突顯這支口紅的保養特質。成份富含蝶矢梅精萃油與天然植萃油配方，可賦予雙唇滋養、潤澤。輕輕一抹，配方隨即化於唇瓣，隨之展現的是來自質地的光澤感，勾勒出加倍柔嫩燦亮的雙唇。

香奈兒超炫耀精萃唇膏一共推出20色，主打色#812淺粉米色

GUCCI古馳傾色雲霧唇釉

Gucci Beauty 推出全新傾色雲霧唇釉，呈現出從日落晚霞的美景所激發出的一系列豐富色調。雲霧唇釉塗抹時能從霜狀質地轉化為粉狀質感，同時兼具防沾染特性。以黑玫瑰精油和玻尿酸為配方基礎，搭配維他命E所打造，還能保護唇部肌膚。

雲霧唇釉2022年上市一共推出九色，包括：#25米開理紅、#114格蕾絲肉桂、#203野性玫瑰、#208情傾阿根廷、#311莉琪日落橘、#413科妮莉霧粉、#505復古珍妮特、#521漿果內莉、#607凡妮莎玫紫。

DIOR迪奧癮誘沁涼水唇露

DIOR迪奧癮誘超模染唇露2022升級成「癮誘沁涼水唇露」，主打不掉色又保濕，蘊含95%天然來源配方，包括全新的天然櫻桃油及薄荷精華植萃，能滋潤保濕雙唇，還有輕微涼感，對抗炎炎夏日。

癮誘沁涼水唇露一共推出六色：#351天生裸色、#451蜜糖珊瑚、#561鮮紅莓果、#731夕陽紅橙、761艷紅梅紫、#541焦糖赭紅(#541為DIOR線上旗艦店獨家販售)。輕盈薄透質地中，以水份包覆潤唇精油，能完美貼合雙唇，加上新一代持色科技，搽上雙唇後只需要數秒鐘，就能輕鬆打造出顯色的半霧面水潤光澤。

這次包裝也升級，管身顏色與色選相互呼應，絲絨霧感管身裝飾著雕飾Dior Oblique老花Logo。

愛馬仕HERMÈSISTIBLE滋養潤唇油

愛馬仕選在2022春夏推出Hermèsistible滋養潤唇油系列，包含感性迷人的六色，配方含97%天然成份，可形成滋養雙唇的保護膜，為雙唇持久保濕。擦起來則帶有淡淡果香，以及堪稱「液體黃金」的檀香木高濃度精華來平衡果香。

六色分別為：

Beige Sapotille人心果米色調：溫柔、甘甜、明亮的米色調中泛出一絲橙黃，猶如熱帶島嶼的人心果那綿滑又略帶焦糖味的果肉。

Corail Bigarade苦橙珊瑚調：亮麗的珊瑚色彷佛沐浴在陽光下，清新又溫柔，就如橘色苦橙中的新鮮果肉。

Rose Pitaya火龍果玫瑰調：火龍果濕潤的果肉映入晨曦，一派絲絨般溫潤的粉彩和諧，將清新與甘美結合。

Rouge Amarelle酸櫻桃紅色調：賽牡丹遍開的花田中央，滿滿的一籃櫻桃釋放著活力與酸甜，誘人的光澤時隱時現。

Rose Kola可樂果玫瑰調：甜檸檬、生薑和桂皮，配上些許抹茶意味，演繹活力豐沛的合奏，呈現色調溫柔、辛香的優雅粉色。

Pourpre Camarine岩高蘭紫色調：極致濃郁、深邃、接近藍色的玫瑰紅，蘊藏著千姿百態，如同飽滿的深色漿果於唇間綻開。

IPSA蜜糖光潤唇油LE

日系文青保養品牌IPSA限定推出「蜜糖光潤唇油LE」，運用麥芽糖蜜漬效果結合六大蜜糖色選，讓雙唇又嫩又亮又嘟。有感於換季及室內外溫差與長時間戴口罩容易讓唇部乾荒粗糙，特別添加紅花籽油滋潤乾燥唇，更精心加入麥芽糖般的油脂成分，輕抹就能擁有掐出水般的柔嫩唇光感，同時打造超持色效果。

蜜糖光潤唇油LE一共推出六色：#01鳳梨蜜糖、#02香橙蜜糖、#03水晶蜜糖、#04櫻桃蜜糖、#05甜桃蜜糖、#06葡萄蜜糖。其中品牌特別推薦#01鳳梨蜜糖，主打能拯救廢色，疊擦後再現奇蹟美色再現。奶氣女孩必選#03水晶蜜糖、還有超顯白的#04櫻桃蜜糖。

M.A.C絲柔粉霧奢緞唇膏

M.A.C推出品牌首款細管造型唇膏「壞壞黑魔杖」，訴求史上最濕滑的霧面唇膏，以舒芙蕾保濕粉體打造出空氣天鵝絨質地，膏體接觸雙唇後瞬間霧化，長時間滋潤並滋養乾涸唇瓣，加上獨特親膚彈力凝膠，極致包覆與雙唇緊密貼合，填補唇紋同時極度顯色，帶來12小時不間斷的極色享受。

絲柔粉霧奢緞唇膏一共推出12色，其中最推薦：

限量新色#893催情肉桂SWEET CINNAMON

剛剛好的火辣橘調極致亮膚。

#892榛果濕吻OVER THE TAUPE

小紅書博主一致猛推，榛果烤奶性感上位。

benefit花吻菲菲染唇液

benefit在1977年推出世界上第一支染唇液，至今經過45年持續暢銷。人氣不墜的秘密除了不沾染、超持妝以外，每年更持續推出流行趨勢新色，2022年就推出新色花吻菲菲染唇液，主打「乾燥玫瑰粉」。

花吻菲菲染唇液薄塗一層就能擁有乾燥玫瑰粉的自然唇色，而且抗口罩摩擦、防暈染不轉印。不黏膩的輕盈水質地，塗抹立即滋潤雙唇。

benefit染唇液特別深受韓國藝人喜愛，繼鄭有美、金多美後，今年邀請少女時代隊長太妍示範花吻菲菲染唇液的MLBB風格（My Lips but Better），溫暖的木質調妝容讓她更顯成熟自信。

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