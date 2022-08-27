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8雙酷帥風精品「黑靴」　RV方釦、Dior鉚釘一穿超有個性

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo８Marie Claire美麗佳人

如果鞋櫃裡只能有3雙鞋，編輯會選：一雙可以伴我逛千里路的小白鞋、一雙約會適用的氣質跟鞋以及一雙個性的黑色皮靴！黑色皮靴無明顯的季節區分，現在正值品牌們上架2022秋冬新品的時候，當中挑出８雙精品靴推薦款：

Hermès

因為Kelly Bag的遠近馳名，多數人的印象裡Kelly一詞即是典雅的同義詞，愛馬仕將Kelly Bag上的鎖頭移植到俐落個性的Funk短靴上，展現出Kelly Buckle帥帥的中性調調。

Roger Vivier

Roger Vivier的Viv’ Go-Thick系列，代表性的設計元素就是溝槽狀的個性靴底，取經50年代的龐克精神，Viv’ Go-Thick短靴線條俐落、不囉唆，筒靴內側有拉鍊方便穿脫，方釦的樣式有比較高閃的鑽飾，也有較為內斂的金釦供選擇。

CHANEL

沒有醒目的logo，遠遠看也知道這雙靴出自香奈兒之手——標準的菱格紋與皮穿鏈元素；近距離欣賞更有滿滿的細節，像是皮穿鏈上的雙C墜飾，以及鞋頭處低調的Chanel logo刺繡。同時備有拉鏈與鞋帶設計，讓筒圍的伸縮空間更多元。 

Louis Vuitton

率性的軍靴版型，LV加入品牌標識性的米棕Monogram印花，並且放在C位鞋舌處，鞋口處另有印花皮環與之呼應。 

CELINE

小牛皮製成的短馬靴，CELINE為其纏繞上皮帶巧思，在鞋口處別有品牌的刺繡帆布環，低調又不失細節。 

Dior

從這幾季的發表會來看，不難發現Dior越來越有帥女孩的輪廓出現。2022秋冬新推出的Diorquake皮靴，漆黑的小牛皮綴以一顆顆的銀色圓形鉚釘，所採用鞋帶也是較為粗獷個性的粗繩，顛覆過往品牌給人的氣質印象。 

Fendi

圓頭的短跟靴，移植了品牌飾品Fendi O’Lock系列的符碼，交叉綁帶的細節為靴款帶來不一樣的亮點。

Loewe

採用柔軟的納帕皮革製作，Loewe秋冬新上架的切爾西短靴有著可愛的撞色滾邊，加上Loewe的緞帶環妝點在鞋口，推薦給文藝女孩們。 

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 馬靴, 黑色皮靴

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