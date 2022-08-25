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自然美BIO UP面膜13440元→1680元　超豐厚精華液還能順便保養身體

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文／C編

夏季在烈日下曝曬，或者是長時間待在冷氣房，肌膚都很容易出現缺水的狀況，因此需要面膜集中補水修護，才能擁有完美好膚質，「Her森森」推出「自然美BIO UP高純度5D逆時超V女神面膜」，原價13440元、特價1680元，讓臉蛋得到尊寵級的享受。

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▲自然美,BIO UP,面膜,保養,濕敷,水乳濕敷法,Her森森。（圖／Her森森）

▲自然美 BIO UP高純度5D逆時超V女神面膜，原價13440元、特價1680元，點我購買

自然美以臉部護膚SPA聞名，向來以高品質的精純原料製作出好的保養品，BIO UP高純度5D逆時超V女神面膜正是讓人一再回購的好物，薄透的面膜紙上面乘載了滿滿的精華液，可以更加服貼在臉部肌膚，達到全方位的滲透，創造淨白透嫩的效果。

女神面膜不只是面膜紙很服貼，上面蘊含滿滿的植物精萃成分，更可以達到保濕潤澤的效果，並且實現鎖水亮白，一片就可以解決暗沉、乾燥、細紋等等的臉部肌膚問題，非常適合懶得瓶瓶罐罐、抹來抹去的人，回家敷一片，療癒又舒心。

面膜蘊含豐富的精華成分，在敷臉的時候，還可以倒出袋子內多餘的精華，塗抹在手部關節、膝蓋，更可以順便做到身體肌膚保養，一滴都不浪費，或者跟上最近爆紅的「水乳濕敷法」，在面膜外層塗抹上乳液，敷完之後，再翻過來以乳液那面濕敷，加強臉部潤澤，效果更好。

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▲自然美,BIO UP,面膜,保養,濕敷,水乳濕敷法,Her森森。（圖／Her森森）

▲自然美 BIO UP高純度5D逆時超V女神面膜，原價13440元、特價1680元，點我購買

「Her森森」推出「自然美 BIO UP高純度5D逆時超V女神面膜」，原價13440元、特價1680元，一片面膜就可以實現多種美肌效果，真的是超划算的選擇，不用去SPA就可以享受貴婦級的療程，寵愛自己毫不費力。

關鍵字：

自然美, BIO UP, 面膜, 保養, 濕敷, 水乳濕敷法, Her森森

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