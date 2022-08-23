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全台首間COS必逛5大亮點公開！Jennie同款包、千元以下單品搜羅

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記者王則絲／台北報導

瑞典快時尚品牌H&M旗下高端副牌COS正式進駐台北101購物中心2樓，今（23日）舉辦媒體預覽活動，由《ET FASHION》搶先帶逛，一起來看看全台首間COS五大亮點，包含千元以下單品搜羅，以及Jennie同款雲朵包搶先開箱！待8月25日正式對外開幕，就能鎖定好目標速速結帳。

▲COS開幕帶逛 。（圖／翻攝自IG）

▲COS台灣首店即將於8月25日在台北101開幕，由《ET FASHION》搶先帶逛。（圖／品牌提供）

＃千元以下單品

雖然COS屬中高價位，不過店中實際也有不少千元以下的單品，像是飾品耳環系列，簡約的金、銀色飾品採用環保材質製成，作為穿搭點綴凸顯優雅氣質，價位約莫990元；印有COS字母的米色帆布袋，於日常十分實用，僅350元即可擁有。

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲質感金屬耳環、萬用帆布袋，千元有找。（圖／記者王則絲攝）

外國博主們日常穿搭熱愛的坦克背心，COS也有推出，且設計十分出色，些微削肩顯瘦，卻不會顯副乳，穿起來簡單時髦，現場備有深棕色、灰色以及粉紅色，定價590元，小資女孩們包色也不心疼；此外百搭的基本款T恤，現場亦有許多不同顏色、條紋的選擇。

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲百搭坦克背心、T恤，都是外國博主的穿搭必備單品。（圖／記者王則絲攝）

＃Jennie同款雲朵包

BLACKPINK成員Jennie曾在巴黎旅遊時，於私服中背上了這款療癒系的雲朵包，這回COS登陸台灣也一併引進同款，實體觸感柔軟蓬鬆，非常可愛，此外，也同時帶來新的小尺寸寶藍配色。

▲COS開幕帶逛 。（圖／翻攝自IG）

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲Jennie同款雲朵包，現在台灣也買得到。（圖／翻攝自IG、記者王則絲攝）

＃針織單品超好逛

COS的針織單品相當火紅，絕對是今年秋冬必入手的時髦單品，其中翻領針織衫是COS的招牌款式之一，針織扎得密實有份量，版型流瀉法式慵懶的氣質，隨便搭都好看，有優雅的、也有可愛的，穿起來很上相。

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲COS秋冬季的針織單品選項多元，設計都很時髦好看，簡單、穿起來很上相。（圖／記者王則絲攝）

＃13間試衣間、3個結帳區

作為登陸台灣的首間COS，店面非常寬敞，為讓大家逛起來更方便，店內設置多達13間試衣間，且試衣間外就能結帳，共設有3個結帳區，使得逛街的動線更不受拘束。

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲試衣間區域轉換為深綠色系的裝潢，且試衣間內的光線還能自行調整，拍起照來很美。（圖／記者王則絲攝）

＃舒適逛街空間

一進入店中，裝潢以明亮、溫暖的色調呈現，寬敞、不擁擠，架上每一款的數量不多，但是總體的款式非常多元；數個區域當中，會發現一些椅子、小傢俱的擺設點綴空間，不只可以休憩使用，也很適合擺拍美照。

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲COS開幕搶先帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲店內空間明亮、溫暖，也有不少可愛漂亮、適合拍照的角落。（圖／記者王則絲攝）

►台灣首間COS開幕日期確定了！　「比預期更早」時尚迷超驚喜

關鍵字：

COS, 開幕, 台北101, Jennie同款

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