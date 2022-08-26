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超可愛「福斯麵包車」下殺3999元　孩童滑步玩樂、爸媽手推都時髦

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文／C編

福斯的麵包車外型看起來超級可愛，不只是大人可以擁有，現在還推出迷你版的手推車，讓小孩也可以坐在裡面，享受駕馭的樂趣，「Her森森」推出「i-Smart VW Push Car」，原價9800元、特價3999元，不僅可以帶去公園玩，連逛百貨公司、大賣場也可以推著走，方便又有型。

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▲福斯,i-Smart,滑步車,車子,Her森森,。（圖／Her森森）

▲i-Smart VW Push Car，原價9800元、特價3999元，點我購買

i-Smart推出的福斯麵包車造型手推車，紅白相間的配色超鮮豔，迷你的車型也相當可愛，是帶小小孩出門的必備好物，原廠授權精緻皮椅，坐久仍舒適，可折疊的後照鏡、頭燈、帶軸承前後輪都有，仿真程度相當高。

重點是這台手推車的方向控制盤，可以讓孩子自由操縱玩耍，享受駕馭的樂趣，同時也可以接上H型操控推桿，由大人左右前進的方向，不管是在公園讓孩童自己玩耍，還是大人帶去賣場走走，任何場域都可以輕鬆控制。

另外，這台手推車還搭載三段式遮陽棚，保護孩子避免紫外線曬傷，遮陽棚上面設有安心天窗，讓家長可以隨時隨地照看孩子狀況，同時前後輪都有避震材質設計，能更加安穩地享受陸地駕駛感受，不容易因為顛簸，導致乘坐不舒服。

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▲福斯,i-Smart,滑步車,車子,Her森森,。（圖／Her森森）

▲i-Smart VW Push Car，原價9800元、特價3999元，點我購買

「Her森森」推出「i-Smart VW Push Car」，原價9800元、特價3999元，等於下殺4折，讓孩童從10個月開始，就能享受開車的樂趣，而且製作工藝充滿細節，買回去絕對超值。

關鍵字：

福斯, i-Smart, 滑步車, 車子, Her森森

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