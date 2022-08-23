楊祐寧妻罕見辣開低胸！與侯佩岑搶曬FENDI「最新腋下包」超勸敗

記者鮑璿安／台北報導

輕便好裝的腋下包依舊是百搭不過時的選擇，FENDI秋冬22最新包款「O'Lock Swing」轉眼間已經來到多為女星手中，包括侯佩岑、陳庭妮、楊祐寧妻子Melinda都搶先示範，一次迎來純黑色、FF Logo等款式，拎在手間就足夠時髦！

▲侯佩岑、陳庭妮示範O'Lock Swing腋下包 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

侯佩岑以輕鬆的oversize襯衫小露香肩，而手中包款O'Lock Swing，外觀如同彎月般向兩側延伸，以珠寶藝術總監 Delfina Delettrez Fendi 所設計的 O'Lock logo 圖案為醒目焦點，扣環柔和又個性，侯佩岑曬出長腿線條，營造不經意美感。陳庭妮則為大家示範更為正式的搭配法，以腰封裙裝搭配上幹練的黑色系包款，更能彰顯包身中央的FENDI Roma 金色金屬字樣，輕捧手中照樣時髦。

▲楊祐寧妻子Melinda全黑色系造型，手提牛皮 O' Lock Swing 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

此外，楊祐寧妻子Melinda也罕見穿上惹火的深V綁脖上衣，詮釋粗大的 O'Lock 鍊條，混合雙色金屬和玳瑁材質，低調又不失率性。除了女星演繹的黑、FF Logo款式，另也有鴿灰色以及米色的光面皮革，款式均附有可拆式皮革肩帶，在秋冬時節創造多種搭配法。

▲O'Lock Swing腋下包提供狐狸毛與FF LOGO款式 。（圖／品牌提供）

此外，Bottega Veneta在2001年推出的 Cabat竹籃包於今年秋冬正式回歸，包款以1960年代法國南部女士風格為靈感，遙想著漫步在沙灘上的女士們，自信且無謂的姿態。而Cabat一詞，更是法語中「竹籃」之意，本季創意總監Matthieu Blazy還為Cabat 推出全新迷你尺寸，附有可拆式的皮革背帶及收納內袋，小巧樣貌更貼近現代生活的時尚態度。除了經典的黑色與標誌的鸚鵡綠外，更有溫潤柔美的薰衣草紫色及清新的開心果綠，為系列增添活潑彩盤。

▲孫芸芸、蔡詩芸（依序）演繹Cabat迷你尺寸。（圖／品牌提供、翻攝自IG）