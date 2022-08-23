小S親子出遊防曬等級5顆星，網友笑稱：「根本行走螢光棒」

▲小S防曬滴水不漏，裝備可稱上是低調中的高調。（圖／翻攝自FB/小S徐熙娣，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

國際巨星小S今（8/23）在臉書分享暑假前親子同遊行程，大喊太陽太大，在六福村排隊、曝曬、找不到位置讓人崩潰，但她笑稱自己絕對曬不黑，一身螢光黃防曬裝備讓人看了傻眼，網友笑稱：「根本是行走螢光棒」。

暑假出遊就怕曬黑，連國際巨星兼地方媽媽的小S也不例外，她為大家完美示範什麼是防曬，一款可以拉到底的防曬外套，連整張臉都可以遮住，讓人佩服她的愛美決心，網友直喊：「這套根本認不出來」、「一定要國際巨星才能駕馭」、「這樣看得到路嗎」、「果然只有小S才能超越小S」。

▲小S和許老三穿搭有夠顯眼。

而不只是小S，站在她身邊的許老三也是一身螢光黃，和媽媽神搭配，根本就是媽媽的縮小版，仔細看許老三頭上戴著的遮陽帽也大有來頭，其實不少女星也有類似款，就連范冰冰也曾經戴過，當時就掀起一波流行。

事實上44歲的小S駐顏有術，除了防曬做好做滿外，先前她也曾分享自己最注重保濕，洗完臉後會抹精華在臉部、脖子，在利用指節按摩臉的穴道，也提及每天都會喝足3000cc的溫熱水，已經有10幾年沒喝過冰的東西了。

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