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營養師教6招預防「癌王」大腸癌！　加工肉品、燒烤快避開

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▲▼ 營養師教6招預防「癌王」大腸癌。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享能幫助大腸癌的飲食重點。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

光是2022年就接連好幾位藝人、名人因癌症離世，讓不少人再度重視起癌症預防相關議題，而台灣每200人就有1人罹患的大腸癌，更是長年位居10大癌症發生人數榜首的「癌症之王」。知名營養師高敏敏就提醒，近年來罹患大腸癌平均年齡逐漸下降，比以往年輕了5～10歲，其與重油膩、重鹹口味等飲食習慣有不小關係，因此想預防大腸癌，重點還是在於「飲食習慣」！她也分享能幫助預防大腸癌的6件事，從飲食到生活習慣都要多注意。

＃避免加工肉品

加工肉類已列為第一級致癌物。

▲▼ 營養師教6招預防「癌王」大腸癌。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃盡量吃食物原型態

少攝取加工食品，多吃原型食物。

＃避免易致癌食物

像是油炸、燒烤、酒精、紅肉、高糖份飲料等都是屬於易致癌食物，建議少吃為妙。

▲▼ 營養師教6招預防「癌王」大腸癌。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多吃蔬菜水果

建議每天2碗蔬菜＋2碗水果，增加膳食纖維攝取外，也能養好腸道好菌。

＃維持排便習慣

好習慣能幫助腸道整潔乾淨。

▲▼ 營養師教6招預防「癌王」大腸癌。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃保持運動習慣

建議平時要養成運動習慣，並且定期檢查。

▲▼ 營養師教6招預防「癌王」大腸癌。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏指出，大腸是身體非常重要的器官，畢竟吃下肚的營養會在小腸先被吸收再到大腸，換句話說大腸是負責水分及維生素的回收、處理排泄，當大腸有狀況時，就會影響消化器官和排便。而之所以會有這麼多人罹患大腸癌，就是因為平時飲食不當，所以不管是年輕人還是長輩，真的要時時注意每日飲食習慣，有所警覺。

此外，也建議50～75歲民眾可以去做免費大腸癌的篩檢，每2年1次糞便潛血檢查，可以帶著健保卡到當地醫療機構定期篩檢。如果飲食生活習慣不好、有家族史的人，也可以提早自費檢查。

▲▼ 營養師教6招預防「癌王」大腸癌。（圖／翻攝unsplash,pexels）

最後高敏敏也提醒，癌症總是讓人聞之色變，所以更要藉由正確的飲食習慣來預防，而除了飲食之外，也可培養良好生活作息，像是多喝水、多運動、少熬夜、保持愉悅心情等，都能預防癌症發生。

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關鍵字：

癌症, 罹癌, 大腸癌, 防癌, 抗癌, 飲食, 食物, 秘訣, 建議, 營養師, 高敏敏

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