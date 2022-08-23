fb ig video ETtoday search mobile

王棠云愛牌COS登台！　高質感林哲熹讚：連白T都比較時髦

>

記者王則絲／台北報導

H&M旗下高端副牌COS於台灣首間店鋪選在台北101，即將於8月25日正式開幕，今（23日）舉行開幕記者會上，邀請到余文樂老婆王棠云、林哲熹、章廣辰、姚愛甯、張景嵐、吳岳擎等藝人搶先逛店，他們不約而同說道，以往出國必逛的服飾店就是COS，設計感與高質感讓林哲熹讚嘆連白T恤都時髦：「同樣穿白T，我穿（COS）就是比你好看。」

▲▼COS全台首間門市選在台北101設點，今天舉行開幕記者會。姚愛甯、章廣辰、林哲熹等多名藝人獲邀，搶先體驗店內流行服飾。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼COS全台首間門市選在台北101設點，今天舉行開幕記者會。姚愛甯、章廣辰、林哲熹等多名藝人獲邀，搶先體驗店內流行服飾。（圖／記者湯興漢攝）

▲（上圖左起）章廣辰、王棠云、姚愛甯、張景嵐、林哲熹、吳岳擎。（圖／記者湯興漢攝）

章廣辰分享以前去倫敦旅遊時，就被COS的簡約風格與設計細節給吸引，王棠云也透露自己早就是COS的粉絲，「我之前在香港的時候就很常逛COS，懷孕的時候買的衣服很顯瘦。」林哲熹則點出，雖然價格偏高一點，但出色質感是不容忽略的，他讚嘆COS就連白T恤都比較時髦，「同樣穿白T，我穿起來就是比你的好看，這就是我的小秘訣啦！」

▲▼COS全台首間門市選在台北101設點，今天舉行開幕記者會。姚愛甯、章廣辰、林哲熹等多名藝人獲邀，搶先體驗店內流行服飾。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼COS全台首間門市選在台北101設點，今天舉行開幕記者會。姚愛甯、章廣辰、林哲熹等多名藝人獲邀，搶先體驗店內流行服飾。（圖／記者湯興漢攝）

▲林哲熹、姚愛甯出席COS開幕記者會。（圖／記者湯興漢攝）

姚愛甯穿著卡其色短版風衣搭配百褶裙可愛亮相，她提到：「COS致力於推廣再生的材質，是我喜歡的原因之一，因為他們的設計是很簡約的， 不會需要我們過季就淘汰，可以一直穿。」而這也正是COS一直以來所強調的，其實這間台灣首間店鋪便蘊藏許多永續概念，包括店內陳設的小家具是由回收材料製成、以回收石材打造地板、回收金屬製成衣架，其中櫃子也是使用了台灣當地的竹子來製作。

▲▼COS全台首間門市選在台北101設點，圖為COS店外店內景觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼COS全台首間門市選在台北101設點，圖為COS店外店內景觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣首間COS落腳台北101，將於8月25日正式開幕。（圖／記者湯興漢攝）

COS於台北101開設全台首間店鋪， 將於8月25日正式開幕，全店占地約211坪，有75％為女裝部分，台灣定價均價約落在2,500元上下，略高於香港定價，不過品牌表示已盡量與歐洲地區拉近價格，台灣價差主因是在關稅與運費。

▲▼COS全台首間門市選在台北101設點，圖為COS店外店內景觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼COS全台首間門市選在台北101設點，圖為COS店外店內景觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲店內設置女裝區與男裝區，空間明亮寬敞。（圖／記者湯興漢攝）

►全台首間COS必逛5大亮點公開！Jennie同款包、千元以下單品搜羅

關鍵字：

COS, 開幕, 台北101, 王棠云, 林哲熹, 章廣辰, 姚愛甯, 張景嵐, 吳岳擎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

孫藝真穿「Valentino芭比粉」挺巨肚登封！　剪了短髮變最美孕婦

孫藝真穿「Valentino芭比粉」挺巨肚登封！　剪了短髮變最美孕婦

「全台最美公園咖啡館」卡啡那台北首店地點曝光！　網：終於來了

「全台最美公園咖啡館」卡啡那台北首店地點曝光！　網：終於來了

表面看起來傻傻、實際超腹黑的「心機女」TOP 1簡直就是演戲高手

表面看起來傻傻、實際超腹黑的「心機女」TOP 1簡直就是演戲高手

星巴克8／22起「全品項買一送一」　挑對時段進店現賺一杯 5個小習慣讓你「無感存錢」　存款默默多出1萬元 總是發懶？「6種行為」讓你虛度光陰，什麼事都做不好 SOGO不二糕餅蛋黃酥「300人排隊搶」　第二天開店1小時全賣光 「小墾丁渡假村」4人住2晚才7680元　升等貴族別墅再送海生館門票 老是嘴饞想吃東西？營養師曝7大原因　常邊做事邊吃也中 專家：8成落髮都是因為清潔不當，「5件事」必須做仔細

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面