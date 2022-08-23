王棠云愛牌COS登台！　高質感林哲熹讚：連白T都比較時髦

記者王則絲／台北報導

H&M旗下高端副牌COS於台灣首間店鋪選在台北101，即將於8月25日正式開幕，今（23日）舉行開幕記者會上，邀請到余文樂老婆王棠云、林哲熹、章廣辰、姚愛甯、張景嵐、吳岳擎等藝人搶先逛店，他們不約而同說道，以往出國必逛的服飾店就是COS，設計感與高質感讓林哲熹讚嘆連白T恤都時髦：「同樣穿白T，我穿（COS）就是比你好看。」

▲（上圖左起）章廣辰、王棠云、姚愛甯、張景嵐、林哲熹、吳岳擎。（圖／記者湯興漢攝）



章廣辰分享以前去倫敦旅遊時，就被COS的簡約風格與設計細節給吸引，王棠云也透露自己早就是COS的粉絲，「我之前在香港的時候就很常逛COS，懷孕的時候買的衣服很顯瘦。」林哲熹則點出，雖然價格偏高一點，但出色質感是不容忽略的，他讚嘆COS就連白T恤都比較時髦，「同樣穿白T，我穿起來就是比你的好看，這就是我的小秘訣啦！」

▲林哲熹、姚愛甯出席COS開幕記者會。（圖／記者湯興漢攝）



姚愛甯穿著卡其色短版風衣搭配百褶裙可愛亮相，她提到：「COS致力於推廣再生的材質，是我喜歡的原因之一，因為他們的設計是很簡約的， 不會需要我們過季就淘汰，可以一直穿。」而這也正是COS一直以來所強調的，其實這間台灣首間店鋪便蘊藏許多永續概念，包括店內陳設的小家具是由回收材料製成、以回收石材打造地板、回收金屬製成衣架，其中櫃子也是使用了台灣當地的竹子來製作。

▲台灣首間COS落腳台北101，將於8月25日正式開幕。（圖／記者湯興漢攝）



COS於台北101開設全台首間店鋪， 將於8月25日正式開幕，全店占地約211坪，有75％為女裝部分，台灣定價均價約落在2,500元上下，略高於香港定價，不過品牌表示已盡量與歐洲地區拉近價格，台灣價差主因是在關稅與運費。

▲店內設置女裝區與男裝區，空間明亮寬敞。（圖／記者湯興漢攝）



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