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新店IKEA、京站推命名活動吸客　拚明年開幕1.9萬坪裕隆城

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▲▼捷運小碧潭站IKEA新店店帶來消費人潮。（圖／記者黃靖惠攝）

▲京站小碧潭店與IKEA新店店合作號召消費者命名。（圖／記者黃靖惠攝）

記者蔡惠如／新北報導

台灣與疫情共存民眾漸漸回歸正常生活，許多賣場話題也接續不斷，新店裕隆城1.9萬坪誠品生活，即將在明年上半年登場，而已經開幕約3年的IKEA新店店、京站小碧潭店，近年也接續納入寶雅、康是美等更多元的店鋪，今（8／23）宣布舉行商場命名募集活動，祭出超過8萬元的大禮徵求「好名」，強化整體商場概念，與即將成型的裕隆城商圈分庭抗禮。

IKEA從2019年進駐與捷運小碧潭站共構商場，成為旗下首間捷運可直接到達的分店，一時成為熱門話題，京站時尚廣場在2020年也以餐飲為主要規劃進駐，成為旗下小碧潭店，而該商場近年來也陸續開幕寶雅、統一超商、路易莎、玩具e哥、icolor、康是美等獨立店鋪，成為在地居家、餐飲等重要門店。

▲京站小碧潭。（圖／業者提供）

而為重新炒熱話題，以京站、IKEA為首，一同推動商場命名活動。京站時尚廣場總經理柯愫吟表示，京站小碧潭店以餐飲為主，希望可提供在地民眾第二餐桌去處，開幕後單月最高來訪人次可達30萬，業績可達6億元，希望結合IKEA與其他店家有一個整體的意向，連結賣場內所有的品牌與門店，打造出讓在地居民認同、更在地化的購物地標，所以向消費者募集能代表這間賣場的名稱。

▲京站小碧潭命名活動。（圖／業者提供）

IKEA則表示，目前新店店帶動小碧潭站進出人次成長2至3倍，希望也能在日後吸引更多人潮，與京站期望合作達到商圈共榮。

消費者可從9／1至9／30期間，透過手機掃描QRCODE或由網址連結進入提名表單，經過內部審核選擇出3個進入最終名單，預計從10／16至11／13開始進行網路票選，並將在12／7公布最終冠軍，該獲勝者也將獲得價值8.8萬元的禮物。

而誠品全台最大店「新店裕隆城」將在2023年將正式登場，全棟商場以品牌主題大店、文創藝文、自營主題、特色聚落等方式規劃，並在餐飲預計引進62間店的規模，結合旁邊的家樂福，預計將形成新店地區另一個新生活商圈。

▲▼新店裕隆城，中興路鳥瞰圖。（圖／裕隆提供）

▲誠品在新店裕隆城的旗艦店將在明年中開幕，本圖為中興路鳥瞰圖。（圖／裕隆提供）

裕隆城藝文元素以誠品持續深耕的文創、美學與職人，像是書店、體驗內容與誠品旗下自營expo等，此外還有展覽、IP主題展、品牌期間限定店、主題市集、運動競技等活動，與在地居民共創體驗的空間，以及日常生活所需，引進10大生活主題大店、10大業種商品區域跟選品，而餐飲則以串連B1到4F的規劃，預計引進22家主題餐飲、10家輕食咖啡、30間全客群美食與在地餐飲。

關鍵字：

京站小碧潭, IKEA新店店, 裕隆城, 誠品生活

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