「用自己的樣子去戀愛」　30歲後，該用自信談感情

▲你有獨立女人般的想法嗎？（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

女人有百百種，但任何女性都不該被定義，無論你是否滿意你的生活，但永遠要滿意自己，全世界在法國女人眼中無所畏懼，因為他們是現代女性形容詞中最自信的一群，可能來自歷史與長久的文化，在每個年齡層中，他們都能看到自己的美麗，若你認同他們深知的道理，其實你也是個自信女人。

▲享受單身的孤獨與自在，日日是好日。

一個人也很好

在法國女人的眼中，寂寞也是一種美麗，孤獨的女人似乎更有情調，他們正在跟自己對話，享受著一個人的時光，在沒有打擾的時刻裡，能自由選擇行程，不用配合、沒人干預的計畫，純粹的知道想要什麼，做什麼會讓自己開心。

用自己的樣子去戀愛

每個女人都有屬於自己的面貌、個性、想法與風格，而要找尋的另一半，是要懂得欣賞自己的，這不是誰比較愛誰的遊戲，而是相互的認可，在所喜歡的人面前，他不會改變自己，以最真實的樣子與對方相愛，即便無法獲得青睞，也懂得珍惜自己比珍惜對方重要的多。

▲用自己真實的樣貌去面對世界，找出會愛你的人。

專心生活

吃飯時放下手機，品嘗每一道菜的味道，啜飲咖啡的苦澀與甜，好好欣賞窗外的陽光，手機有很多東西可看，也會讓你錯過一切，真實的事物永遠比虛擬的一切要來得重要，想知道遠在天邊的資訊，還不如好好看下窗台的植物是哪一種花，今天是否又開了更多花朵？

▲尊重每個時期應該會出現的美麗。

愛上成熟的自己

歲月會改變一個人的外貌，這是恆久不變的道理，青春有青春的美好，成熟也有，皺紋無法避免，帶來的卻是成熟的交談與想法，以及在一起的舒適感，法國女人深知每個時期應該要展現的美麗，不會花時間懊悔青春不再。