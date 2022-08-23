fb ig video ETtoday search mobile

坤達嫌戴對錶噁心　覓老婆專屬天梭金錶寵她

>

▲天梭表舉辦PRX系列新錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）去年發表承襲70年代美學的PRX系列腕錶獲得熱烈好評，今年趁勝追擊，推出尺寸較小的PRX 35mm系列吸引男、女錶迷，今由續任品牌大使的坤達領軍，與原子少年地球林煥鈞、周祖安、林佳辰、周子翔、黃文廷一同示範新錶，坤達趁機會替老婆柯佳嬿尋覓金錶，但夫妻倆不會戴對錶，他直白說：「有點噁心，我們都覺得穿情侶裝怪怪的，有點刻意。」
▲▼ TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭表品牌大使坤達佩戴PRX 系列35mm石英腕錶。（圖／天梭表提供，以下同）

▲▼ TISSOT 。（圖／公關照）

▲原子少年地球林煥鈞（左起）、周祖安、坤達、林佳辰、周子翔、黃文廷一同示範天梭新錶。

雖然兩人不戴對錶、不穿情侶裝，但坤達倒是很樂意給柯佳嬿出穿搭主意，他透露：「都是我先穿好，再給老婆靈感，不然會出不了門。」至於要花多久時間才能出門？他笑答：「這不好說。」疼老婆的他趁天梭表活動為另一半挑專屬金錶，他透露已推坑至少10位朋友加入收藏天梭表的行列，再續任品牌大使，他大方說：「非常爽！」

▲▼ TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭新增尺寸較小的PRX 35mm石英錶，冰河藍面款11,300元。

▲▼ TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭PRX 18K玫瑰金錶圈配不鏽鋼錶殼與鍊帶腕錶，64,100元。

坤達今所戴的PRX系列腕錶，招牌特色是酒桶型錶殼嵌入纖薄的圓形錶圈，與寬大的錶鍊完美結合，全新尺寸男女皆宜的35mm石英款式，備有午夜藍、湖水綠、冰河藍色及旭日銀白錶面，以及復古風格的鍍金PVD鍊帶錶；此外，錶徑40mm款式新增18K金或18K玫瑰金凹槽錶圈的貴氣版本，搭載動力儲存80小時、Nivachron™防磁游絲的Powermatic 80 機芯，更追求功能的錶迷，則可選擇PRX「熊貓」或「反式熊貓」錶面的計時碼錶。

▲▼ TISSOT 。（圖／公關照）            ▲▼ TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭搭載皮錶帶的PRX 40mm自動腕錶（左）20,100元，PRX 40mm鍍金PVD石英腕錶14,100元。

▲▼ TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭PRX 自動計時腕錶，56,200元。

同屬Swatch集團的MIDO（美度表）Commander香榭系列漸層計時碼錶特別版，今年則以全新姿態回歸，此系列靈感源自法國艾菲爾鐵塔，長方形刻度及指針設計取樣自艾菲爾鐵塔的代表性鋼鐵結構，而面盤由中心淺灰色漸層變化至外圍的深色煙煤灰，搭配深棕色鱷魚壓紋小牛皮錶帶，流露紳士風格，若想轉換成休閒感錶款也能輕易達成，因為品牌附贈灰色織物錶帶可供替換。

▲▼ TISSOT 。（圖／公關照）

▲MIDO Commander Chronograph Special Edition香榭系列漸層計時碼錶特別版，64,600元。（圖／MIDO提供，以下同）

▲▼ TISSOT 。（圖／公關照）

▲MIDO Commander Chronograph Special Edition香榭系列漸層計時碼錶特別版附灰色織物風格錶帶可供替換。

►Oris史上最貴錶曝光！　首款彩繪錶秀孫悟空大鬧天宮

►陳喬恩愛馬仕、卡地亞200萬行頭好貴氣　嫌造型不完整再敗項鍊

關鍵字：

坤達, TISSOT, 天梭表, MIDO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

Oris史上最貴錶曝光！　首款彩繪錶秀孫悟空大鬧天宮

Oris史上最貴錶曝光！　首款彩繪錶秀孫悟空大鬧天宮

金色髮飾不怕老氣俗掉　法國精品牌秋季狂推優雅款

金色髮飾不怕老氣俗掉　法國精品牌秋季狂推優雅款

王思平絕美婚紗大露美腿　牙醫老公不輸陣秀近75萬名錶

王思平絕美婚紗大露美腿　牙醫老公不輸陣秀近75萬名錶

陳庭妮4億卡地亞珠寶上身自招婚禮零進度　欽點白鑽配新娘造型 壽星好辣！　「性感歌姬」杜娃黎波靠「水晶線」遮胸慶生 美國名媛寵女一起穿Burberry格紋泳衣　小童戲水行頭不馬虎 BLACKPINK新MV百變造型名牌齊發　 Rosé戴111萬Tiffany珠寶唱跳 陳喬恩愛馬仕、卡地亞200萬行頭好貴氣　嫌造型不完整再敗項鍊 孔曉振藏不住準新娘喜悅　甜笑秀紅錶好喜氣 G-SHOCK賣到官網當機的聯名錶來了　與英國高端客製牌最近的距離

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面