坤達嫌戴對錶噁心　覓老婆專屬天梭金錶寵她

▲天梭表舉辦PRX系列新錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）去年發表承襲70年代美學的PRX系列腕錶獲得熱烈好評，今年趁勝追擊，推出尺寸較小的PRX 35mm系列吸引男、女錶迷，今由續任品牌大使的坤達領軍，與原子少年地球林煥鈞、周祖安、林佳辰、周子翔、黃文廷一同示範新錶，坤達趁機會替老婆柯佳嬿尋覓金錶，但夫妻倆不會戴對錶，他直白說：「有點噁心，我們都覺得穿情侶裝怪怪的，有點刻意。」



▲天梭表品牌大使坤達佩戴PRX 系列35mm石英腕錶。（圖／天梭表提供，以下同）

▲原子少年地球林煥鈞（左起）、周祖安、坤達、林佳辰、周子翔、黃文廷一同示範天梭新錶。



雖然兩人不戴對錶、不穿情侶裝，但坤達倒是很樂意給柯佳嬿出穿搭主意，他透露：「都是我先穿好，再給老婆靈感，不然會出不了門。」至於要花多久時間才能出門？他笑答：「這不好說。」疼老婆的他趁天梭表活動為另一半挑專屬金錶，他透露已推坑至少10位朋友加入收藏天梭表的行列，再續任品牌大使，他大方說：「非常爽！」

▲天梭新增尺寸較小的PRX 35mm石英錶，冰河藍面款11,300元。

▲天梭PRX 18K玫瑰金錶圈配不鏽鋼錶殼與鍊帶腕錶，64,100元。

坤達今所戴的PRX系列腕錶，招牌特色是酒桶型錶殼嵌入纖薄的圓形錶圈，與寬大的錶鍊完美結合，全新尺寸男女皆宜的35mm石英款式，備有午夜藍、湖水綠、冰河藍色及旭日銀白錶面，以及復古風格的鍍金PVD鍊帶錶；此外，錶徑40mm款式新增18K金或18K玫瑰金凹槽錶圈的貴氣版本，搭載動力儲存80小時、Nivachron™防磁游絲的Powermatic 80 機芯，更追求功能的錶迷，則可選擇PRX「熊貓」或「反式熊貓」錶面的計時碼錶。

▲天梭搭載皮錶帶的PRX 40mm自動腕錶（左）20,100元，PRX 40mm鍍金PVD石英腕錶14,100元。





▲天梭PRX 自動計時腕錶，56,200元。

同屬Swatch集團的MIDO（美度表）Commander香榭系列漸層計時碼錶特別版，今年則以全新姿態回歸，此系列靈感源自法國艾菲爾鐵塔，長方形刻度及指針設計取樣自艾菲爾鐵塔的代表性鋼鐵結構，而面盤由中心淺灰色漸層變化至外圍的深色煙煤灰，搭配深棕色鱷魚壓紋小牛皮錶帶，流露紳士風格，若想轉換成休閒感錶款也能輕易達成，因為品牌附贈灰色織物錶帶可供替換。

▲MIDO Commander Chronograph Special Edition香榭系列漸層計時碼錶特別版，64,600元。（圖／MIDO提供，以下同）





▲MIDO Commander Chronograph Special Edition香榭系列漸層計時碼錶特別版附灰色織物風格錶帶可供替換。



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